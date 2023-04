Des pirates prorusses visent le Port de Québec et la Banque Laurentienne

Après le site Web du premier ministre du Canada, des pirates autoproclamés prorusses revendiquent mercredi la mise hors service des pages Internet du Port de Québec et de la Banque Laurentienne, entre autres.

Le site du premier ministre Justin Trudeau était lui aussi de nouveau inaccessible au public, mercredi matin, après avoir été victime d’une première attaque par déni de service la veille. Les internautes ne pouvaient pas davantage consulter la page de l’Administration portuaire de Québec ou celle du Port d’Halifax, en Nouvelle-Écosse et de Port Alberni, en Colombie-Britannique.

« On a une problématique avec le serveur qui est hébergé à l’externe », confirme le directeur des communications de l’Administration portuaire de Québec, Frédéric Lagacé. Il précise qu’il n’y a aucun impact sur les activités courantes du port. « Les navires continuent de s’amarrer. »

La page de Banque Laurentienne subissait par moments des interruptions de service mercredi, a constaté Le Devoir. La banque confirme avoir constaté la panne. « On travaille pour que ce soit opérationnel à 100 %. On est en train d’investiguer sur les causes exactes », a précisé son porte-parole, Merick Séguin, en matinée.

Dans un message revendiquant l’attaque, un groupe de pirates prorusses a justifié avoir ciblé cette institution bancaire par les nouvelles sanctions du Canada contre 14 personnes et 34 entités russes.

« De nouveau, nous avons fermé le site web officiel du premier ministre canadien, qui a récemment chanté qu’il “n’a pas peur des hackers russes” », peut-on lire dans une série de publications ponctuées d’émoticônes qui affiche son appui à l’armée russe en Ukraine.

Ces missives ont été diffusées tôt mercredi sur un forum de l’application de messagerie Telegram, utilisé par le groupe nommé NoName057. Leurs auteurs revendiquent plusieurs autres attaques contre des entreprises ou des institutions canadiennes ces derniers jours, comme les fabricants d’autobus Prevost Car et Nova Bus mardi. Des ministères fédéraux ont aussi été ciblés au cours du week-end dernier.

Pas inquiétant

« L’objectif est de paralyser un site, et la façon d’y arriver est de provoquer une surcharge de demande. On va envoyer des requêtes à ce site-là dans un très grand volume, et ça a comme effet de surcharger les serveurs », explique Guy Bégin, professeur au département d’informatique à l’UQAM.

Selon lui, les internautes et les clients des institutions visés n’ont rien à craindre, puisque cette attaque « peu sophistiquée » a surtout pour objectif de déranger, et non de soutirer des informations personnelles par exemple.

« C’est comme une courte tempête qu’il faut réussir à maîtriser. Dès que les ressources de l’attaque vont être déployées ailleurs, elles vont se détourner d’une première victime », dit-il.

Les experts consultés comparent une telle attaque informatique à l’effet qu’aurait sur le réseau d’aqueduc un effort coordonné de tirer la chasse d’eau au même moment, ou encore l’impossibilité de téléphoner à un numéro qui reçoit des centaines d’appels. Ce phénomène serait bien connu et fréquent, mais difficile de s’en protéger.

Certains services sont toutefois capables de mitiger le risque d’une attaque, selon Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité et propriétaire de la firme Trilogiam.

« C’est plate pour les clients de la banque qui tentent de se connecter, mais ils peuvent réessayer plus tard. Pour les sites [comme] le Port de Québec, les gens ne vont pas là tous les jours », commente-t-il. Il ajoute que les sites gouvernementaux semblent relativement bien protégés puisqu’ils retournent en ligne rapidement après avoir été ciblés.

Même si ce groupe de pirates prorusses vise le Canada ces derniers jours, il a récemment revendiqué ce même genre d’actions depuis des mois dans d’autres pays du monde, comme au Japon, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie.