Des changements réglementaires proposés pour avoir plus de logements abordables à Montréal

Un comité créé l’été dernier pour aider la Ville de Montréal à atteindre sa cible d’aménager 60 000 logements abordables dans la métropole a émis un premier rapport portant sur le fruit de ses démarches. Ses auteurs y proposent notamment des changements réglementaires et des allègements fiscaux pour faciliter la réalisation de projets immobiliers dans la métropole.

Le Devoir a obtenu copie de ce « rapport d’étape » de 16 pages, qui sera déposé officiellement ce matin en séance du comité exécutif. Celui-ci vient résumer le travail réalisé par les 12 membres d’un comité-conseil dont la création avait été annoncée en juin 2022 par la mairesse Valérie Plante.

En assoyant autour d’une même table des acteurs de la Ville, des promoteurs privés et des groupes communautaires, la cheffe de Projet Montréal espérait obtenir des pistes de solutions pour l’aider à atteindre son objectif – une promesse électorale – de faciliter la construction de 60 000 logements abordables d’ici dix ans dans la métropole.

« L’accès à un logement locatif abordable s’avère difficile pour une proportion grandissante de citoyennes et de citoyens. Quant à̀ l’accession à̀ la propriété, elle est devenue hors d’atteinte pour une large frange de la population. En somme, la crise du logement touche, de près ou de loin, l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais », relève ce rapport, rédigé après que ses membres se soient rencontrés à une trentaine de reprises dans les derniers mois.

Changements réglementaires

Actuellement, l’accès à un logement locatif abordable, qui « s’avère difficile pour une proportion grandissante de citoyennnes et de citoyens », notamment en raison de la « croissance démographique supérieure au rythme de construction », de la rareté des terrains disponibles et de « l’explosion des coûts de construction ».

Ainsi, le loyer moyen d’un logement de deux chambres à coucher a augmenté de 21 % l’an dernier à Montréal pour atteindre 1355 dollars en moyenne, note le rapport, en citant des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Ce sont d’ailleurs 142 000 ménages locataires de la métropole qui dépensaient plus de 30 % de leurs revenus pour se loger, en 2021, selon Statistique Canada.

« Pour maintenir l’abordabilité, ça demande des interventions encore plus pointues que de juste laisser le marché faire des logements », constate le président du Groupe Broccolini et membre de ce comité, Roger Plamondon, en entrevue au Devoir mardi soir.

Pour s’attaquer à cet enjeu, les auteurs du rapport proposent notamment que la Ville adopte « une fiscalité qui facilite la réalisation des projets » de logements abordables sur son territoire. La Ville est également invitée à profiter de la révision à venir de son Plan d’urbanisme et de mobilité pour « fixer des cibles ambitieuses en matière de mise en chantier et de prescrire des densités de développement optimales ».

« D’autres assouplissements pourraient s’ajouter à cette approche, comme la réduction des frais et des tarifs » qui s’appliquent aux projets immobiliers, lorsque ceux-ci concernent la construction de logements abordables, poursuit le rapport. La Ville pourrait également mettre en place des mesures visant à accélérer le processus d’approbation de projets immobiliers afin de réduire la facture de ceux-ci, « puisque le temps, c’est de l’argent », mentionne M. Plamondon.

Des pistes d’action que la Ville entend examiner sérieusement, tandis que ce comité continuera ses démarches jusqu’à la fin de l’année. « Pour l’instant, on pense que tout ça est faisable », a affirmé en entrevue le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais, qui siège lui aussi à ce comité. « Ce ne sont pas des voeux pieux, c’est réalisable », insiste-t-il.

Québec et Ottawa devraient pour leur part augmenter les sommes allouées aux programmes destinées à la construction de logements abordables, notent les auteurs du document. « Montréal, seule, ne peut pas régler le problème d’abordabilité sur son territoire. Ça prend une intervention des paliers supérieurs », insiste Roger Plamondon. Le comité propose par ailleurs d’impliquer davantage des acteurs financiers et du secteur privé pour boucler le financement de tels projets immobiliers.

Une définition à éclaircir

Les démarches de ce comité-conseil n’ont toutefois pas permis d’obtenir une définition claire de ce que représente, pour la Ville, un logement abordable. Le document précise néanmoins que ces logements devraient s’adresser aux résidents dont les revenus se situent entre ceux des personnes à faible revenu et celles ayant des revenus élevés. Pour une personne seule, il est question d’un revenu annuel variant de 39 000 à 80 000 dollars par année, selon ce document.

« Dans les prochaines semaines et mois, on va être capable d’arriver avec des prix », assure Benoit Dorais. Ainsi, la Ville se donne comme cible de pouvoir déterminer plus clairement à combien le loyer d’un logement, par taille et par secteur de la métropole, devrait s’élever pour être considéré « abordable », précise l’élu.

En ce qui concerne les besoins des locataires les moins nantis de la métropole, ceux-ci devront être comblés par davantage de logements sociaux, constatent les auteurs du rapport. Pour ce faire, une bonification des sommes allouées à de tels projets par Québec et Ottawa s’impose, tranche le comité.