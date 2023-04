Des agriculteurs inquiets

L’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) lance un cri du coeur. Le contexte économique « plombe de plus en plus la rentabilité » des fermes de la province et la relève se fait difficile.

L’organisation syndicale fera part à 9 h des résultats d’un sondage mené en mars auprès des producteurs et productrices. Le président de l’UPA, Martin Caron, et la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec, Julie Bissonnette, participeront à une conférence de presse à Longueuil.