Avant le chemin Roxham, demander l’asile à travers les yeux d’une enfant

Trois époques, trois façons de vivre la frontière. Le Devoir a parlé à des demandeurs d’asile affectés différemment par les politiques frontalières canadiennes, avant, pendant et après le chemin Roxham. Premier d'une série de trois textes.

Pas assez grande pour porter les valises, elle a un sac rose au dos. La petite fille de 6 ans marche vers la frontière, agrippée à son toutou et à la main de sa mère. « Je me souviens que je lui posais beaucoup de questions », mais elle restait évasive dans ses réponses, dit-elle.

Tamara Noemi Valdivia Herrera est arrivée au Canada par la frontière terrestre en 2002. Sa famille a demandé l’asile au poste frontalier de Lacolle, « à cause de problèmes familiaux », dit-elle, ne souhaitant pas préciser.

Partie du Pérou avec sa mère, son frère et sa soeur, la fillette est d’abord arrivée aux États-Unis chez des proches. Sa maman lui avait dit : « On part en vacances voir la famille, donc prenez vraiment les choses essentielles. »

Jusqu’à leur installation dans un appartement à Montréal, plusieurs mois plus tard, elle se croyait « en voyage », oscillant quand même entre l’incertitude et la confiance aveugle des enfants que les parents protègent du pire.

Après une courte visite chez sa tante à New York, « une personne X », dont elle a peu de souvenirs, les dépose près de la frontière du Canada.

Certains détails sont imprimés profondément dans sa mémoire, alors que d’autres sont couverts du voile de l’enfance. « C’est très vague. […] Il fallait marcher quand même un bout », relate-t-elle.

Il y avait sans doute des agents en uniforme. Des formulaires, des tonnes de formulaires. Des repas dans des assiettes de carton.

Sa mère remplit des papiers. Elle et ses enfants sont dirigés vers un « conteneur avec d’autres familles », un genre de maison mobile, plutôt surpeuplée. « Il y avait du monde qui dormait par terre », assure Tamara. Quelques images demeurent aussi : les bancs d’une salle d’attente, des berlingots de lait par terre, du papier hygiénique qui jonchait le sol. Elle n’a jamais oublié non plus que les toilettes « n’étaient vraiment pas propres ».

Ruée historique de l’époque

En trois ans, entre 2000 et 2002, le Canada a accueilli plus de 115 000 demandeurs d’asile. Ils ne sont évidemment pas tous passés par la frontière terrestre à Lacolle. En juin 2002, quand la famille de Tamara arrive, beaucoup de personnes s’y agglutinent néanmoins. Il était alors permis d’y demander l’asile, car l’Entente sur les tiers pays sûrs n’existait pas encore.

Le 29 juin 2002, Le Devoir publie en une un texte qui fait état d’une « crise » à laquelle le gouvernement a répondu en triplant le nombre d’agents. Il n’y a pas de douche et la cohabitation forcée empêche toute intimité dans des lieux inconfortables, y est-il alors écrit.

Dans la même édition, un texte fait état d’un « accord de principe de tiers pays sûrs » entre le Canada et les États-Unis qui vient d’être conclu. Le ministre fédéral de l’Immigration d’alors, Denis Coderre, assure cependant que la frontière ne sera pas fermée, tout en déplorant une « certaine panique » créée par des avocats américains mal informés, est-il rapporté.





La famille Valdivia Herrera passe près d’une semaine dans les installations de l’Agence des services frontaliers du Canada à Lacolle. Tous les autres membres sont appelés dans un bureau, puis on vient chercher Tamara aussi pour lui demander pourquoi elle ne veut pas retourner au Pérou. « Ma mère me dit encore que si je n’avais pas pleuré, lors de l’entrevue qu’on a passée aux douanes, je pense que peut-être ils n’auraient pas accepté notre cas. »

Une fois la demande déposée, il a fallu encore cinq ans pour que le Canada reconnaisse leurs statuts de réfugié, puis leur octroie la résidence permanente par le fait même. La famille a d’abord été dirigée vers les installations du YMCA du centre-ville de Montréal, une résidence qui héberge encore des demandeurs d’asile aujourd’hui.

Ce voyage « à très long terme », ironise aujourd’hui la jeune femme de 27 ans, s’est plutôt révélé un parcours difficile qui l’a forcée à « devenir mature très vite ». Sa sœur de 14 ans, son frère de 12 ans et sa mère partaient régulièrement travailler ensemble dans les champs de la Montérégie. « Ils se levaient à 6 h du matin et revenaient très tard le soir », relate Tamara. « J’ai dû apprendre à m’occuper de moi-même très jeune, par nécessité, ajoute-t-elle, révélant qu’elle passait en fait de longues heures toute seule. Même si j’étais très jeune, je comprenais pourquoi. »

Sa mère a dû travailler des quarts doubles pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais elle a toujours cherché à maintenir l’illusion qu’ils ne manquaient de rien. « Elle trouvait toujours une manière pour ne pas que je voie la différence avec mes amis, par exemple », dit la jeune femme.

Reste qu’elle a compris très jeune l’importance de subvenir à ses propres besoins. « Après tout ce qu’on a traversé, je suis présentement en train de finir mon bac en développement de carrière à l’UQAM », décrit-elle. Elle a déjà décroché un certificat en immigration et est conseillère en emploi dans un centre Carrefour jeunesse emploi. Parmi ses projets d’avenir, elle aimerait travailler à l’intégration des nouveaux arrivants.

Un peu de son identité reste aussi à la frontière entre deux pays. Même si elle est fière de vivre au Québec, elle se décrit comme Péruvienne quand on lui pose la question. « Quand je vais au Pérou et je parle espagnol, ils savent que je ne suis pas de là-bas. […] Puis quand je suis ici, ils savent que je ne suis pas Québécoise, peut-être parce que je suis un peu plus foncée ou que je parle espagnol », dit-elle. C’est peut-être tout « le parcours » que sa famille a fait, réfléchit-elle, mais elle a l’impression de ne pas tout à fait « avoir un chez-[soi] ».

Avec Jonathan Allard