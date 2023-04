Y a-t-il des leçons à tirer du verglas à Montréal?

Les abonnés montréalais sans électricité étant maintenant moins nombreux, la Ville de Montréal a décidé mardi de fermer les ressources d’hébergement ouvertes la semaine dernière dans la foulée de l’épisode de verglas. Mais l’administration Plante promet de mener une réflexion sur les moyens à mettre en place pour rendre la ville plus résiliente face aux événements météorologiques extrêmes, comme l’enfouissement des fils électriques ou un entretien plus soutenu des arbres.

Mardi après-midi, quelque 4000 foyers montréalais étaient toujours sans courant à la suite du verglas survenu mercredi dernier, alors que pour l’ensemble du Québec, on comptait encore près de 8000 foyers sans électricité.

Les pannes étant éparpillées sur le territoire, la Ville et le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont convenu de passer du mode « intervention » au mode « rétablissement » et de fermer les huit centres d’hébergement ouverts la semaine dernière pour permettre aux résidents sans électricité de profiter d’un peu de chaleur. Lors d’un point de presse mardi, le directeur du SIM, Robert Liebmann, a précisé qu’environ 130 citoyens avaient trouvé refuge dans ces centres pour y passer la nuit au chaud et que d’autres les avaient fréquentés pour recharger leurs appareils électroniques.

« L’enjeu, c’est que les pannes sont très éparpillées sur l’ensemble du territoire. Il y a encore des petits foyers un peu partout », a souligné M. Liebmann. Le SIM a ainsi préféré opter, en collaboration avec la Croix-Rouge, pour une aide ciblée à ceux qui sont dans le besoin. Il est d’ailleurs recommandé aux citoyens qui ont besoin d’aide de communiquer avec le 311. « On bascule en mode rétablissement, mais ce n’est pas fini », a dit M. Liebmann.

Une ville plus résiliente

Responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt admet que la Ville devra se pencher sur la résilience de la ville face aux changements climatiques, quelques heures de pluie verglaçante ayant suffi pour plonger dans le noir des milliers de Montréalais pendant plusieurs jours. « C’est certain qu’avec les changements climatiques, ce sont des enjeux qui vont se répéter plus souvent. »

La Ville compte notamment examiner de plus près l’enfouissement des fils électriques. Déjà, en 1961, l’enfouissement des fils était évoqué dans les médias pour prévenir les pannes, mais le projet progresse peu compte tenu des coûts élevés d’une telle entreprise. Jeudi dernier, le premier ministre François Legault avait évoqué un montant de 100 milliards de dollars pour enfouir tous les fils d’Hydro-Québec. « Il faut être réaliste », avait-il dit.

Sauf qu’à la faveur de travaux d’excavation, les autorités et Hydro-Québec pourraient envisager d’accélérer la cadence et ainsi réduire la facture, ont fait valoir les critiques. « On va regarder les secteurs clés, ceux qui sont plus propices à le faire avant d’autres. Mais il y a une discussion à avoir avec l’ensemble des paliers gouvernementaux pour que ce travail se fasse le plus rapidement possible. C’est certain que c’est une chose sur laquelle on va se pencher », a soutenu Alain Vaillancourt.

Sur l’île de Montréal, environ la moitié des fils électriques sont enfouis, mais le portrait varie d’un secteur à l’autre. Dans l’ensemble du Québec, entre 10 % et 15 % du réseau de distribution est souterrain.

Des parcs à nettoyer

Quant aux arbres endommagés par le verglas, la Ville estime qu’il lui faudra plusieurs jours pour ramasser les nombreuses branches cassées qui jonchent encore les rues. Le nettoyage des parcs risque par contre de prendre plusieurs semaines, prévient Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal. « Et on va avoir besoin de plusieurs mois pour prendre soin de nos parcs. On a fait des coupes en mesure d’urgence, mais il faudra repasser pour s’assurer que les plaies sont bien cicatrisées et que nos arbres sont en bonne santé. »

Pour l’instant, la Ville n’a pas dressé de bilan des coûts de cette crise.

Le SIM a rappelé que les citoyens ne devaient en aucun cas utiliser des appareils de cuisson ou de chauffage ou de cuisine à combustible à l’intérieur des résidences. « Au cours des derniers jours, on a eu plusieurs personnes qui ont dû être transportées à l’hôpital à cause d’intoxications par monoxyde de carbone », a souligné Robert Liebmann.