Biden à Belfast

Dès mardi, Joe Biden visitera l’Irlande du Nord pour célébrer les 25 ans de l’accord du Vendredi saint. L’heure n’est pourtant pas à la fête dans la province britannique, qui est plutôt le lieu de vives tensions. Lundi, des heurts ont éclaté dans la ville frontalière de Londonderry, où la police a été attaquée dans l’après-midi lors d’un défilé de républicains dissidents.

Plus de 300 agents venus du reste du Royaume-Uni devraient être mobilisés pour la venue de Biden. Il atterrira à Belfast, avant de se rendre mercredi en République d’Irlande et finira sa tournée, vendredi, à Ballina. La petite ville chevauchant les rives de la Moy, et terre d’origine des ancêtres de Biden, se prépare avec enthousiasme à l’arrivée du président américain.