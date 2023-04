Un capteur en papier pour détecter la viande avariée

La semaine dernière, des centaines de milliers de personnes ont perdu l’électricité… et les denrées conservées dans leurs réfrigérateurs. Mais avant la tempête de verglas, des chercheurs réfléchissaient déjà à la création d’un outil qui aurait pu sauver plusieurs aliments du gaspillage : un détecteur de viande avariée.

Un morceau de viande fraîche, de volaille ou de poisson se conserve en général deux à quatre jours au réfrigérateur. Malgré leur rapidité de dégradation, il n’existe « pas de test » pour détecter les aliments avariés ni de réglementation, indique le professeur adjoint en génie électrique et biomédical de l’Université Concordia, Steve Shih.

« Il n’y a pas de réglementation au Canada sur ce qu’est une viande avariée, à part utiliser votre nez pour sentir la viande et voir si elle a une mauvaise odeur. Et c’est un gros problème, car la viande peut être avariée sans que nous puissions le sentir. »

Lorsqu’elle se gâte, la viande comporte une toxine, appelée putrescine. Comme son nom l’indique, elle est responsable d’odeurs nauséabondes, mais peut aussi causer des maux de tête ou des palpitations cardiaques. Si elle est consommée en trop grande quantité, elle peut aussi, à long terme, être responsable d’un cancer du côlon, prévient M. Shih.

Avec ses étudiants, le directeur du laboratoire de microfluidique Shih a ainsi voulu développer un capteur qui permettrait aux consommateurs de détecter, au-delà de l’odeur, la viande avariée. « Comme un test de grossesse », l’outil serait accessible, fiable et rapide.

De la taille d’une bandelette de papier, il pourrait être déposé par le consommateur sur la viande, ou directement dans les emballages par les enseignes de distribution. « Je ne sais pas si les supermarchés aimeraient cela, mais c’est ce que nous espérons pour les consommateurs », indique Steve Shih.

Une procédure naturelle

« On peut considérer le biocapteur comme une protéine qui s’attache à la putrescine, et émet alors une couleur verte. » Si le capteur reste blanc, c’est qu’il n’y a pas de putrescine, donc que la viande est comestible. S’il devient vert, elle n’est pas propre à la consommation.

Fin mars, un chercheur montréalais a prévenu que des aliments frais sont contaminés par un produit chimique présent dans leurs étiquettes. Mais ajouter ce capteur aux emballages ne présente pas de risques, rassure M. Shih.

« Nous ne dirions pas que nous pouvons l’utiliser dans les emballages s’il était mauvais pour la santé. » Tous les éléments qui composent le capteur, soit le papier et la protéine, sont naturels, insiste le chercheur.

Pas encore sur le marché

L’objet est encore au stade de prototype. La détection, qui se fait en une à deux heures, est encore trop lente. M. Shih aimerait que cette attente se réduise à seulement « cinq minutes ».

Pour cela, le processus doit être simplifié, indique Jay Pimprikar, qui a coécrit l’étude. Pour l’instant, un petit bout de viande doit être placé dans une solution physiologique, et y reposer. C’est ensuite cette solution qui est déposée sur le capteur. À terme, cette étape ne sera plus nécessaire, et il suffira de disposer le capteur directement sur la viande.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Les chercheurs visent aussi à élargir l’éventail d’aliments pour lesquels le capteur fonctionne. Pour l’instant, il est seulement utilisable sur du boeuf. Mais M. Shih est optimiste quant à une utilisation étendue, car la putrescine est aussi présente dans du poulet ou du poisson.

Pour obtenir des résultats encore plus précis, le membre de la Chaire de recherche sur les microfluides pour analyse biologique et chimique de l’Université Concordia aimerait étendre l’analyse à d’autres molécules que la putrescine, elles aussi responsables de la dégradation de la viande.

La méthode de détection de M. Shih pourrait également s’avérer utile au-delà des murs de la cuisine. Le professeur estime, avec le même protocole, pouvoir détecter dans l’eau des métaux lourds et dangereux pour la santé, tels que le mercure, le cuivre ou le cobalt.

