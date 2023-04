Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

Fusillade à Louisville

Toujours aux États-Unis, à Louisville, la plus grande ville du Kentucky, quatre personnes ont été tuées, et au moins huit autres ont été blessées dans une fusillade. « Cinq personnes sont décédées au total », a écrit la police de Louisville sur Twitter, dont le tireur, qui serait un ancien employé de la banque où il a ouvert le feu.

Cette tragédie rappelle celle de Nashville, où une personne a tué 3 enfants de 9 ans et 3 employés d’une école primaire privée, deux semaines plus tôt. Plusieurs estiment que les États-Unis paient ainsi un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Une fois de plus, le débat est relancé partout au pays.