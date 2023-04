Des clients d’Hydro-Québec privés d’électricité se sentent délaissés

Six jours après l’importante tempête de verglas, quelque 20 000 clients d’Hydro-Québec étaient encore privés d’électricité. La société d’État affirme travailler sans relâche pour rebrancher les derniers foyers d’ici mardi matin, mais plusieurs d’entre eux, déjà épuisés, pourraient devoir patienter jusqu’à mercredi.

Parmi les 800 pannes restantes lundi soir, dont la moitié se situe à Montréal, l’une d’elles affecte depuis mercredi après-midi la maison d’Alexandre Lucas dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. « J’ai un bébé de six mois, et il fait 10 degrés à l’intérieur, alors on a dû déménager », raconte à l’autre bout du fil le père visiblement épuisé.

La famille, qui s’est depuis réfugiée chez des proches, avait pourtant retrouvé le courant samedi. Mais pour quelques dizaines de minutes seulement. « On a entendu une explosion dans la rue, c’était le disjoncteur qui avait lâché », explique M. Lucas. Il saute alors dans sa voiture pour faire le tour de son quartier et tombe sur des travailleurs d’Hydro-Québec. « Je leur ai demandé de venir voir ce qu’il se passait. Ils ont envoyé trois camions avec 8 à 9 personnes. »

Après avoir inspecté l’installation électrique, les techniciens indiquent à M. Lucas que cette opération « ne durerait pas longtemps, puisqu’il y a juste le disjoncteur à changer ». Une fois le nouveau disjoncteur installé, une deuxième explosion survient. « Ils m’ont finalement dit “c’est assez simple, il faut juste changer le transformateur”. Mais comme ils n’avaient pas l’accréditation pour le changer, ils m’ont indiqué qu’un camion d’Hydro-Québec était en route. » Deux jours plus tard, M. Lucas dit encore attendre sa venue.

La frustration de M. Lucas est d’autant plus grande que « d’après les mots de leurs propres employés, c’est une panne facile à régler ». « J’ai ma grand-mère de 83 ans qui arrive mardi de France pour nous rendre visite. Je ne sais pas ce qu’on va faire », souffle-t-il, découragé.

« Je comprends qu’il y a beaucoup de monde à rebrancher, mais quand ça fait six jours qu’on attend, ça commence à être difficile de ne pas savoir quand est-ce qu’on peut rentrer chez soi. On se sent délaissés », conclut Alexandre Lucas.

De petits secteurs non rebranchés

Selon les données d’Hydro-Québec, la panne qui touche le domicile d’Alexandre Lucas concerne en tout 14 clients. Une petite unité résidentielle qui n’est pas prioritaire, puisque la société d’État priorise des secteurs touchant un plus grand nombre de personnes.

« Il y a des centaines de poches de 10-11 personnes qui n’ont pas d’électricité, mais ça reste quand même des personnes », déplore le père de famille.

Hydro-Québec ne s’avance pas sur une date définitive lors de laquelle tous les Québécois seront de nouveau rebranchés à l’électricité à la suite de l’impressionnante tempête de verglas. Mais le nombre de personnes sans courant continuait de diminuer tranquillement lundi soir. Les établissements prioritaires, comme les établissements de santé et les CHSLD, sont désormais tous reconnectés au réseau.

« Est-ce qu’il est impossible que des gens isolés [dans des secteurs résidentiels] attendent jusqu’à mercredi ? Ce n’est pas incertain », dit un des porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé, d’un ton évasif. « On va tout faire pour que d’ici les 24 heures prochaines, tout ça soit terminé. »

Plus de 1500 travailleurs s’activaient sur le terrain, lundi. « Les équipes font des quarts de travail de 16 h. Il va probablement rester quelques pannes ici et là [lundi soir] en raison de dommages majeurs sur le réseau local », précise M. Labbé.

Les opérations de rebranchement prennent du temps puisqu’il faut, selon la situation, dégager l’accès aux installations électriques en déblayant les branches, remplacer des poteaux, des transformateurs ou encore des lignes complètes, explique-t-il. Des travaux qui peuvent nécessiter l’intervention d’équipes spécialisées.

Dans certains cas, comme lorsque le mât est endommagé, les résidents doivent appeler eux-mêmes un maître-électricien, et non Hydro-Québec, rappelle M. Labbé.

Pas de compensation

Interrogé sur la possibilité pour la société d’État d’offrir une forme de compensation aux clients touchés par les pannes, le porte-parole d’Hydro-Québec est catégorique : « Non. Si on parle de perte alimentaire, par exemple, ce sont les assureurs qui s’en chargent. Aussi, Hydro-Québec ne va pas facturer à ses clients le service qui n’aura pas été fourni pendant les pannes. »

Au sujet des résidences privées pour aînés (RPA) qui ont manqué d’électricité pendant plusieurs jours alors qu’elles étaient prioritaires, comme l’ont rapporté Radio-Canada et La Presse, Hydro-Québec assure qu’elles disposent à nouveau de courant. Contacté par Le Devoir, le ministère de la Sécurité publique n’a pas répondu dans les délais pour expliquer pourquoi ces établissements ne figurent pas sur ses listes officielles.

Les fournisseurs de téléphonie et d’Internet sont aussi mobilisés ces derniers jours. Vidéotron et Bell affirment avoir rétabli la quasi-totalité de leur service au Québec. Ces derniers, tout comme Telus et Fizz, ont annoncé dans les derniers jours qu’ils ne factureront pas de frais aux clients qui ont dépassé leur forfait de données mobiles, selon diverses modalités.

Le gouvernement a rappelé que plus de 100 centres d’urgence ont ouvert leurs portes dans les régions les plus touchées, afin de permettre aux personnes pour qui la panne se prolonge d’aller se réchauffer, manger et recharger leurs appareils électroniques.

Plus de 98 % du 1,1 million de ménages privés d’électricité depuis mercredi étaient reconnectés au réseau d’Hydro-Québec lundi à 18 h.