La panne d’électricité qui se prolonge fait perdre des milliers de dollars à un dépanneur

« Je suis triste. »

Dans un moment d’émotion, c’est tout ce que la dame derrière le comptoir parvient à articuler. Son petit dépanneur situé sur l’avenue du Parc, à proximité de l’avenue Laurier, dans le Mile-End, est fermé depuis quatre jours. Dimanche, en raison de la température plus clémente, il est ouvert aux clients qui peuvent payer, à condition d’avoir de l’argent comptant.

Cela va faire bientôt quatre jours complets que le local n’a plus accès à l’électricité. Pour la propriétaire, qui ne désire pas donner son nom pour des raisons professionnelles, cette panne est beaucoup plus qu’un simple inconvénient.

« J’avais commandé pour 1000 $ de produits glacés la semaine dernière : j’ai tout perdu. Au total, mes pertes sont de 3000 $ », explique-t-elle au Devoir en désignant le petit congélateur dans lequel elle entrepose normalement des cornets de crème glacée.

Celui-ci est désormais rempli de sacs de glace sous lesquels elle a enfoui des produits surgelés dans l’espoir qu’ils ne fondent pas. Mais c’est peine perdue : on discerne un Mr. Freeze orange devenu liquide et un plat de pâtes congelé maintenant tout mou.

« Tous les clients sont allés au dépanneur à côté. Si je ferme quelques jours, les clients s’habituent à un autre endroit », regrette-t-elle, affirmant qu’elle n’a pratiquement jamais fermé son commerce depuis 15 ans. « Je travaille sept jours sur sept. »

Depuis mercredi soir, elle n’a pas pu ouvrir son dépanneur. « C’était trop froid les premiers jours. Et j’ai trop peur, parce qu’il n’y a plus de caméras ni d’alarmes qui fonctionnent, et je travaille tout le temps toute seule. »

Sa fille aînée arrive sur les entrefaites avec un peu d’eau bouillante pour réchauffer des nouilles instantanées. « Ce dépanneur, c’est la seule source de revenu pour ma mère et ses trois enfants », explique-t-elle au Devoir.

La propriétaire du dépanneur n’est pas fâchée contre Hydro-Québec. « Tout le monde travaille fort », souligne-t-elle. N’empêche, les temps sont durs. Elle ne peut retenir quelques larmes en évoquant la fatigue et le stress qui l’habitent depuis le début de cette panne qui a fait perdre des milliers de dollars à son commerce.

Des trottoirs bondés

Si des dizaines de milliers de Montréalais étaient toujours affectés par les pannes, dimanche après-midi, d’autres avaient déjà relégué cet épisode au stade du mauvais souvenir. En ce dimanche ensoleillé du mois d’avril, de nombreux passants se promenaient dans la bonne humeur dans les quartiers du Plateau-Mont-Royal et du Mile-End, durement affectés par les pannes dans la dernière semaine.

« J’ai perdu l’électricité pendant presque trois jours », relate Hachimi Kelil, rencontré au parc Laurier, devenu un cimetière de branches d’arbres tombées dans l’épisode de verglas. « Des amis m’ont proposé de m’héberger, mais j’ai préféré rester chez moi. J’ai dû aller à la bibliothèque pour recharger mon téléphone », explique le résident du Plateau-Mont-Royal.

Un peu plus loin, Amel Jaloul et Guillaume Trautmann sirotent un café au soleil, assis à une table de pique-nique. Récemment arrivés de France, ils n’ont pas bronché face à cet épisode climatique extrême. « J’ai perdu l’électricité pendant 30 heures, mais j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’entraide », souligne Guillaume, évoquant les refuges offerts aux gens qui n’ont plus le courant.

« Au début, je croyais que le verglas, c’était normal ici », raconte Amel avec amusement. « On m’avait dit qu’il y avait beaucoup de neige et de températures extrêmes au Québec. Mais au travail mercredi, quand mes collègues québécois ont commencé à capoter, j’ai compris que ce n’était pas normal », rigole-t-elle.

Les épiceries ouvertes

En raison des pannes qui se sont prolongées, les épiceries de six régions se sont vues accorder la possibilité d’ouvrir leurs portes malgré le congé pascal. « Samedi, tout de suite après l’annonce du ministre, j’ai pris le téléphone et j’ai demandé à des employés de rentrer », raconte un gérant d’une épicerie Metro qui ne peut s’identifier, puisqu’il n’est pas un porte-parole officiel de la chaîne.

« Je me sentais un peu mal. On a juste cinq congés fériés dans l’année. » Une douzaine d’employés ont néanmoins répondu à l’appel. « On n’a pas manqué d’électricité, mais on a manqué d’Internet. Les prochaines commandes seront passées seulement mardi et arriveront jeudi », note-t-il. Il redoute que les tablettes se vident. « Comme d’autres épiceries à proximité ont manqué d’électricité, on a plus de clients et ils achètent plus. »

Rencontrés dans le rayon des produits laitiers, Marie-Laurence et Nicolas ont été privés d’électricité pendant environ 24 heures, mais n’ont pas perdu de nourriture. « On a mis de la neige dans le frigo et dans le réfrigérateur et tout est resté gelé », expliquent-ils. Le jeune couple s’entend sur la pertinence d’ouvrir les épiceries en ce congé pascal. « Notre génération ne fête pas vraiment Pâques, donc ça m’étonne de voir des commerces fermés », soutient Marie-Laurence.