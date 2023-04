Le soutien aux personnes âgées pendant les pannes, toujours efficace?

Les ressources sont-elles suffisantes pour assurer la sécurité des personnes âgées non autonomes lors de pannes d’électricité qui se prolongent ? Selon un citoyen, qui a passé les derniers jours à s’inquiéter pour la sécurité de sa grand-mère, la réponse est non. Les autorités lavalloises assurent toutefois avoir mis en place des mesures pour garantir la sécurité de ses citoyens.

Kévin L’Esperance, candidat au doctorat en santé publique à l’Université de Montréal, a rendu visite à sa grand-mère vendredi après-midi. « Quand je suis débarqué, ça faisait deux jours qu’il n’y avait pas d’électricité ni de chauffage dans son immeuble, raconte-t-il. Elle était couchée dans son lit et je croyais qu’elle était morte. »

La grand-mère de M. L’Esperance vit dans la même habitation à loyer modéré du quartier Chomedey, à Laval, depuis 50 ans. Elle souffre d’épisodes de démence. Une infirmière du CLSC Ruisseau-Papineau lui rend visite tous les jours pour lui donner ses médicaments.

« Il n’y avait aucune ressource au niveau du CLSC, aucun moyen de trouver un espace où elle aurait pu dormir » pendant la panne d’électricité, déplore M. L’Esperance, qui a trouvé sa grand-mère enveloppée dans un lourd manteau d’hiver, chez elle. « Elle requiert une équipe médicale qui s’occupe d’elle tous les jours, donc je ne pouvais pas juste la ramener chez moi. »

Il affirme également que « personne ne s’est vraiment posé la question » au sein du CLSC à savoir si sa grand-mère allait « être correcte pendant la panne d’électricité ». « Vendredi, il n’y avait aucun moyen de joindre les personnes responsables de son dossier », affirme-t-il, puisque la plupart du personnel du CLSC était parti en congé pascal.

Le responsable des relations publiques du CISSS de Laval, Pierre-Yves Séguin, rétorque que son organisation a été proactive pendant la crise. « Depuis le début, on a fait des appels aux patients en soins à domicile pour s’assurer qu’ils sont corrects. Pour ceux qui étaient vulnérables, on les a rapatriés vers des établissements du CISSS de Laval. »

Des refuges pour les citoyens

Si la grand-mère de M. L’Esperance a pu compter sur la visite quotidienne d’une infirmière du CLSC, ce ne sont pas tous les résidents de son immeuble qui ont droit au même suivi. « Je suis allé chercher de la nourriture pour trois ou quatre de ses voisins parce que toute leur nourriture avait passé de date à cause de la panne », relate-t-il. Le courant a finalement repris samedi matin. Mais certains résidents n’étaient pas au bout de leurs peines, selon les dires de M. L’Esperance.

« Une des choses qui m’a marquée, c’est que plusieurs d’entre eux se trouvent sans téléphone, ce qui est une grande source de détresse. La plupart d’entre eux ont des lignes terrestres, mais un arbre est tombé sur la ligne à l’extérieur. »

À la Ville de Laval, on indique que « plusieurs bâtiments municipaux pour accueillir les citoyens qui souhaitent notamment s’y réchauffer et charger leurs appareils électroniques » ont été mis à la disposition des citoyens. « Deux refuges (le centre communautaire Régent-Martimbeau et Axion 50 +) ouverts depuis [vendredi] jusqu’à 22 h [samedi] ont été mis à la disposition des citoyens qui souhaitaient y passer la nuit », ajoute la conseillère aux affaires publiques Nesrine Saci, par courriel.

Elle ajoute que « les effectifs au 311 et au 911 ont été augmentés pour pouvoir répondre aux citoyens dans les meilleurs délais. »