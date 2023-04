Près de 300 000 personnes toujours dans le noir, dont le tiers ne sera pas rebranché avant lundi

291 000 personnes n’avaient toujours pas accès à l’électricité, samedi matin, et environ 100 000 d’entre elles pourraient ne retrouver le courant que lundi.

En conférence de presse dans la métropole, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé que les marchés d’alimentation seraient exceptionnellement ouverts dans six régions dimanche, jour de Pâques. Les régions en question sont Montréal, la Montérégie, Laval, l’Outaouais, les Laurentides et Lanaudière.

« Plus de 70 centres pour sinistrés sont ouverts pour accueillir des gens dans le besoin », a par ailleurs précisé le ministre. Il affirme que 1500 travailleurs d’Hydro-Québec sont présentement sur le terrain afin de réparer les bris.

« Il reste beaucoup de travail à faire, on ne s’en cache pas », a déclaré le directeur Contrôle du système énergétique chez Hydro-Québec, Maxime Nadeau, également présent à la conférence de presse. « Dans les journées précédentes, on a travaillé à rétablir tronçons principaux […] mais à partir de maintenant, le rythme de rétablissement va diminuer. Les pannes pourraient devenir plus longues à réparer dans des secteurs plus difficiles d’accès »