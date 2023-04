Pas de carte de résidence, pas de NAS et... pas d’emploi

Une éducatrice spécialisée d’origine française a perdu son emploi parce qu’elle n’arrive pas à obtenir une nouvelle carte de résidence permanente. Ce précieux morceau de plastique lui est nécessaire pour prouver qu’elle est bel et bien résidente et ainsi obtenir un nouveau numéro d’assurance sociale (NAS) afin d’être payée par son école.

« Tout est en règle : j’ai un emploi, j’ai un statut légal, mais je n’ai pas la carte dont j’ai besoin pour avoir un nouveau NAS [exigé par] le service de paie », a expliqué au Devoir Charlotte Biélitzki-Sacré, une Française qui vit au Québec depuis 10 ans.

En attendant qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lui envoie sa preuve de résidence demandée il y a plusieurs mois, cette mère de famille habitant la région de Québec doit rester chez elle, sans aucun revenu. « Cela me coûte toute mon énergie et mon équilibre mental pour ne pas perdre tout espoir de voir ma situation s’arranger », dit-elle.

Même une simple lettre qui confirmerait son statut de résidence et lui permettrait de demander un nouveau NAS semble impossible à obtenir. Celle qu’elle avait eue au début dans l’attente de sa première carte est maintenant expirée. « J’ai appelé partout, à l’immigration, à Service Canada. J’ai envoyé des courriels, mais personne ne peut me répondre à ce jour », souffle-t-elle, découragée. « Personne ne peut me la fournir. Ce ne sont que des portes qui se ferment devant moi. »

Difficultés avec IRCC

Tout comme son conjoint, Mme Biélitzki-Sacré a obtenu sa résidence permanente en 2021 et la carte le prouvant quelque temps après. Mais à la suite d’un vol de sac lors d’un voyage, elle a fait une demande de renouvellement en décembre 2022 pour en obtenir une autre. Or, non seulement ce fut le silence radio pendant quatre mois, mais elle vient tout juste d’apprendre d’un agent d’Immigration Canada qu’il n’y a rien dans son dossier à cet effet. « Ma demande a été égarée ou, selon leurs propos, “jamais reçue”. »

Pour faire le suivi de sa demande, elle dit avoir fait de nombreux appels et envoyé de multiples courriels aux autorités compétentes en immigration. En vain. « Il y a dix ans, à notre arrivée, il était possible de parler à quelqu’un, mais là, ce sont des robots qui nous disent au téléphone de faire option 1, option 2, déplore-t-elle. Ce qui est fou, c’est de poser des questions, de se faire renvoyer partout et de ne pas avoir de réponses. C’est aliénant. »

Joint par Le Devoir, IRCC indique ne pas pouvoir commenter les cas précis, mais affirme que les délais pour un renouvellement de carte de résidence permanente sont actuellement de 63 jours, soit environ 2 mois. « Les demandes sont traitées sur une base de premier arrivé, premier servi. Toutefois, si une demande est complexe, cela peut prendre plus que le temps normal de traitement », a indiqué la porte-parole, Julie Lafortune.

Inquiète pour son emploi

Ce n’est rien pour rassurer Charlotte Biélitzki-Sacré, qui ne souhaite pas attendre tout ce temps pour ravoir sa carte et régler sa situation avec son employeur. « C’est 63 jours pour avoir une carte, mais moi, c’est [plusieurs] mois sans percevoir de salaire. C’est quand même incroyable, alors que j’ai un emploi. »

Elle et son conjoint ont tous deux trouvé un nouveau boulot et ont récemment déménagé à Québec avec leurs deux enfants âgés de 4 ans et 1 an. « J’ai eu ce poste comme éducatrice spécialisée à Québec parce qu’il y a des besoins », dit-elle. Après un mois dans ce nouvel emploi, n’ayant toujours pas une preuve de sa résidence permanente et encore moins de NAS, les ressources humaines du centre de services scolaire, quoique très compatissantes, ont dû la remercier. « On ne peut pas me garder. C’est sûr que ça met un stress. »

C’est 63 jours pour avoir une carte, mais moi, c’est [plusieurs] mois sans percevoir de salaire. C’est quand même incroyable, alors que j’ai un emploi.

« Je suis prête à avoir une paie suspendue, à être payée plus tard, mais je veux travailler, poursuit-elle. Je suis en un pour un avec un élève du primaire qui est autiste non verbal. Si je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui parce qu’ils ont tellement de misère à recruter. »

Mme Biélitzki-Sacré répète ne demander qu’une preuve qu’elle est résidente permanente, un statut dûment obtenu il y a deux ans. « J’ai déjà eu ma carte de résidence et mon NAS. Ça doit bien être noté quelque part que je suis résidente permanente ! lance-t-elle. J’ai l’impression d’avoir été la petite roche dans tous les engrenages du système et que plus rien ne fonctionne. Au final, même après tout ce que j’ai fait, je suis un numéro comme un autre. »