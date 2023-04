Mission: dépister les armes à feu

Comment ce fusil semi-automatique AR-15 s’est-il retrouvé entre les mains de criminels au Québec ? Pour mieux s’attaquer à la violence armée, la Sûreté du Québec (SQ) s’est discrètement dotée en janvier d’un centre de dépistage de toutes les armes à feu saisies dans la province. Sa mission ? Déterminer leur provenance exacte et les filières d’importation. Les autorités policières se félicitent de la création de ce centre, qui pourra directement alimenter les enquêtes et aider à « mettre un bouchon » sur les réseaux d’approvisionnement d’armes.

Le nouveau centre est opérationnel depuis le 16 janvier et les autorités fondent beaucoup d’espoir sur son expertise.

« Ça va donner une meilleure vision de ce qui se passe en matière d’armes à feu au Québec, mais aussi, de ce qui va se passer », se réjouit Martin Robert, le capitaine de la SQ responsable du Service d’enquêtes sur la violence liée aux armes à feu.

Entre la mi-janvier et la mi-mars, plus de 250 armes reliées à un crime ont été saisies par des policiers au Québec. De ce nombre, 89 étaient des armes de poing, l’arme de prédilection des groupes criminalisés, dont la moitié provenait des États-Unis.

Le dépistage, en détail

Chaque fois qu’un policier saisit une arme, elle est photographiée sous tous ses angles et l’information sur la marque, le modèle et les numéros de série sera remise au centre de dépistage. Ce sera aussi le cas de pièces saisies, comme des « Glock switch », qui permettent de rendre une arme de poing entièrement automatique.

Le capitaine Robert montre du doigt les numéros de série gravés sur un pistolet Glock. Quand les criminels tentent de les effacer, on peut s’arranger, dit-il en souriant.

Pour chaque arme, ses agents fouilleront dans les banques de données pour vérifier si elle a été volée et si elle est enregistrée. Les informations seront validées auprès des manufacturiers de fusils.

L’équipe travaille dans des bureaux de la SQ, côte à côte avec les unités d’enquête. « On y voit une réelle effervescence », a noté l’Inspecteur Michel Patenaude, le directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles à la SQ et coordonnateur de la stratégie Centaure.

250 C’est le nombre d’armes reliées à un crime qui ont été saisies par des policiers au Québec entre la mi-janvier et la mi-mars.

On trouve aussi dans leurs bureaux un agent de l’ATF américain (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), ce qui donne à la force policière accès aux banques de données américaines.

La SQ estime être en mesure de dépister toutes les armes saisies. Le centre ontarien traite environ 2500 armes reliées à des crimes par année et la SQ s’attend à un volume similaire.

Le dépistage des armes n’est toutefois pas une nouveauté : avant, il était réalisé par l’ENSALA (Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu), chapeautée par la GRC.

Renforcer les enquêtes

Un avantage majeur de ce nouveau centre est pour les enquêtes, explique M. Patenaude. Les résultats du dépistage seront remis à la force policière qui a saisi une arme, ce qui pourra faire avancer ses enquêtes en plus de l’aider à faire des liens avec d’autres crimes.

Par exemple, la SQ pourra constater qu’un vol qualifié à Anjou a été commis avec une arme achetée légalement aux États-Unis par un certain John Doe, tout comme ce pistolet utilisé dans une attaque à Laval et cette mitraillette à Longueuil.

Le sujet est de grand intérêt pour la SQ : « Là, on a un acheteur multiple », signale le capitaine Robert. Il explique qu’un Américain peut acheter légalement 20 fusils dans un magasin et ensuite les confier à un complice, qui les fera entrer illégalement au Canada.

Avec la centralisation des informations de dépistage, il est beaucoup plus facile de voir que l’on est rendu à six dossiers dans lesquels une arme provient du même acheteur.

Entre alors en jeu le concept du « time-to-crime », c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’achat légal d’une arme et sa saisie. S’il s’est écoulé deux ou trois ans, le pistolet risque d’avoir changé de main plusieurs fois. Mais s’il n’y a eu que 30 jours — on a déjà vu trois jours, rapporte M. Patenaude —, les chances que la personne qui l’a acheté aux États-Unis soit impliquée dans un stratagème de trafic d’armes à feu sont plus grandes.

Y a-t-il des corridors d’importation nord-sud précis ?

On pourra avoir par la suite un portrait beaucoup plus précis de ce qui se passe au Québec, a répondu le capitaine.

En Ontario, beaucoup d’armes transitent par la Géorgie et l’Ohio, mais la raison est fort simple, explique l’inspecteur : les autoroutes passent au travers d’États qui ont des lois très permissives sur les armes à feu. Au Québec, on verra avec le temps si les armes arrivent du Maine ou du Vermont.

« Cela va nous permettre non seulement d’identifier des “acheteurs multiples”, mais aussi des structures et des passages qu’on devrait surveiller plus, et déterminer les meilleurs moyens d’enquête pour s’y attaquer. »

La SQ s’attend qu’après des frappes dans un secteur, les criminels vont s’adapter et changer leurs méthodes. « Mais avec le renseignement, on va avoir une meilleure idée où le crime va se diriger, et on pourra être plus proactifs », soutient le capitaine Robert.