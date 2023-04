Si vous les avez manqués

Balado | ChatGPT, psychologue de fortune

ChatGPT, le mastodonte de l’intelligence artificielle, joue désormais un rôle d’assistant dans de nombreux domaines : il peut rédiger votre CV, planifier votre voyage et même vous aider à créer une application mobile. Une utilisation à des fins plus personnelles est toutefois de plus en plus répandue, alors que des internautes se tournent vers l’intelligence artificielle pour remplacer leur psychologue, médecin ou nutritionniste. Le Devoir s’est aussi prêté au jeu et a soumis les réponses de l’IA à des experts dans différents domaines en santé.