L’enfouissement des fils électriques, au-delà des coûts

Au Québec, seule une mince proportion des fils électriques est enfouie, malgré les hivers rigoureux à laquelle la province est confrontée d’une année à l’autre. Les nouveaux développements résidentiels misent toutefois de plus en plus pour des câbles souterrains, tandis qu’une meilleure planification urbaine pourrait contribuer à mettre fin au règne des poteaux électriques en milieu dense, selon des experts.

Chaque fois que les aléas de la météo font tomber des branches sur les fils électriques d’Hydro-Québec, causant d’importantes pannes d’électricité dans plusieurs régions, le débat sur la pertinence de procéder à un enfouissement des fils électriques dans la province est relancé. La tempête de verglas qui a plongé dans le noir plus d’un million de Québécois mercredi soir n’y a pas fait exception. Le premier ministre François Legault s’y était d’ailleurs préparé.

« Enfouir tous les fils d’Hydro-Québec, on parle d’environ 100 milliards. Il faut être réaliste », a-t-il lancé en point de presse jeudi, rejetant ainsi cette option jugée trop coûteuse par le gouvernement.

Or, « personne dit que ça devrait être tous les fils au Québec » qui devraient être enfouis, rétorque le directeur scientifique de l’Institut de l’Énergie Trottier à Polytechnique Montréal, Normand Mousseau. Ce dernier estime que le pourcentage de fils électriques enfouis pourrait augmenter progressivement dans la province sans que cela entraîne des dépenses exorbitantes, si le tout est bien planifié pour les pouvoirs publics.

« Ça fait des décennies qu’on refuse de s’y mettre. On ouvre les rues à Montréal pour refaire les aqueducs, les circuits d’égout », mais on conserve les poteaux électriques à ces endroits, note l’expert. Pourtant, « quand on ouvre la rue, mettre les fils en sous-sol, ça n’entraîne pas des coûts majeurs ». « Ça prend une coordination entre Hydro-Québec et les villes, qu’elles travaillent ensemble » pour que l’aménagement de ces territoires soit réalisé dans l’optique d’enfouir de plus en plus de fils électriques dans la province, insiste M. Mousseau.

Actuellement, 10 à 15 % de l’ensemble réseau de distribution d’Hydro-Québec est enfoui, un taux nettement moindre que dans plusieurs pays d’Europe, comme l’Allemagne et la Belgique, où la vaste majorité des fils électriques se trouvent en sous-sol.

Sur l’île de Montréal, environ 50 % des fils électriques – totalisant 4000 kilomètres – sont enfouis, mais la situation varie beaucoup d’un secteur à l’autre de la métropole. Dans la ville liée de Westmount, qui a été largement épargnée par les pannes d’électricité qui ont frappé la métropole depuis mercredi soir, ce taux d’enfouissement des fils atteint environ 70 %.

Moins de pannes

Les promoteurs optent d’ailleurs de plus en plus pour un enfouissement des fils électriques dans leurs développements immobiliers, évitant ainsi l’ajout de poteaux électriques qui enlaidissent le paysage urbain, constate le professeur en ingénierie à l’Université Concordia et spécialiste dans le domaine de l’énergie, Andreas Athienitis.

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec se montre d’ailleurs en faveur de l’enfouissement des fils électriques dans les nouveaux développements immobiliers. Sa responsable des communications, Émilie Hermitte, prévient cependant que si les promoteurs ne sont pas soutenus en ce sens par Québec, « la charge financière sera refilée aux acheteurs ».

L’enfouissement des fils électriques permet d’autre part de réduire les risques de pannes d’électricité alors que 40 % d’entre elles sont causées par « la végétation », en particulier la chute de branches ou d’arbres sur des fils, selon Hydro-Québec. « Il faut penser où on plante les arbres », constate ainsi M. Athienitis qui estime que cet aspect devrait aussi être pris en compte dans un effort pour mieux planifier le développement des villes de la province.

Afin de réduire les pannes causées par la végétation, Hydro-Québec a pour sa part augmenté ses investissements dédiés au contrôle de celle-ci, notamment en raison des travaux d’élagage sur des arbres situés près des poteaux électriques. Or, dans les milieux urbains denses, « la cohabitation de lignes aériennes lourdement chargées » est souvent « incompatible » avec les mesures prises par les villes pour augmenter la foresterie urbaine sur leur territoire. Une situation qui augmente les risques de pannes quand des intempéries surviennent, relève le porte-parole de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Patrick Lemieux.

L’UMQ a ainsi effectué des représentations pendant 10 ans devant la Régie de l’énergie afin d’inciter celle-ci à privilégier l’enfouissement des fils électriques plutôt que des lignes aériennes, mais cette demande est restée lettre morte. L’organisation avait aussi proposé que la facture de cette transition soit assumée par l’ensemble des clients d’Hydro-Québec, par le biais de hausses tarifaires, plutôt que d’incomber aux municipalités.

« On est intervenu pendant plusieurs années, mais les choix pris par la Régie, c’était que les coûts pour les consommateurs demeurent le plus bas possible, donc on n’est jamais allé de l’avant avec cette proposition-là », relève M. Lemieux. Ainsi, quand une tempête de verglas ou de neige survient, « notre réseau aérien est plus à risque et on l’a vu encore cette semaine de façon flagrante », lance-t-il. « C’est un choix de société. »

Joint par Le Devoir, le chargé d’équipe aux relations avec les médias d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, a pour sa part relevé qu’un réseau électrique souterrain n’est pas entièrement à l’abri des pannes, qui peuvent par exemple être causées par des infiltrations d’eau. La durée de vie des fils électriques est d’ailleurs moindre lorsque ceux-ci sont sous terre et une période de temps plus grande est nécessaire pour réparer ceux-ci lorsque des bris surviennent, relève le porte-parole.

L’enfouissement ne peut d’ailleurs être viable économiquement que dans les milieux denses, où les logements sont près l’un de l’autre, a-t-il ajouté.