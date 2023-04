Saint-Placide veut sauver l’âme de son village

Un petit village de Charlevoix se bat pour conserver son église, dernier vestige de sa vie communautaire. Depuis huit ans, une poignée de personnes dans la force de l’âge se mobilisent pour conserver ce lieu où se célèbrent, depuis plus de 150 ans, les naissances, les amours et les morts de Saint-Placide.

C’est une histoire devenue presque banale dans le Québec d’aujourd’hui. Une localité rurale bâtie autour de son église voit la foi s’éroder et les paroissiens déserter lentement mais sûrement les messes. Acculée à une logique financière en apparence implacable, la communauté regarde tranquillement son église s’étioler, puis disparaître, rongée par les intempéries ou rasée par le pic des démolisseurs.

À Saint-Placide, les gens refusent cette fatalité. Dans ce village couché depuis bientôt deux siècles dans les vallons de Charlevoix, la communauté d’à peine 400 âmes refuse de regarder son église disparaître et fait tout en son pouvoir pour éviter de devenir un « rang-dortoir » parmi tant d’autres.

« Si l’église ferme, nous n’aurons plus de lieu de rassemblement », explique Maurice Bouchard, natif des Éboulements mais établi depuis 2001 à Saint-Placide. À ses côtés, Anne-Marie Simard, qui habite depuis bientôt quatre décennies dans le village, opine de la tête. « Ce serait le coeur du village qui cesserait de battre. »

Une communauté mobilisée

Les deux font partie d’un comité qui tente, depuis 2015, de renverser le sort à grand renfort de soupers-tourtières, de messes thématiques, de ventes de garage et de rallyes entre voisins pour financer la survie de la petite église érigée en 1860.

« Lors d’une messe en 2015, le curé nous a annoncé que la vente était imminente, se souvient Claire-Lise Éminet, elle aussi membre du comité. Il nous a expliqué qu’il manquait 5000 $ par année pour la faire fonctionner. Nous nous sommes dit : “on ne vend pas une église pour 5000 $ ; on va vous les trouver, nous !” »

C’est ce que la communauté a réussi à faire pendant cinq ans. Entre 2015 et 2020, ce petit village d’à peine 200 maisons a réussi à récolter près de 20 000 $ grâce à différentes activités de financement.

La pandémie coupa toutefois les ailes de cet élan communautaire. « La COVID a tout arrêté et nous n’avons pas été en mesure de reprendre par la suite parce qu’entre-temps, certains membres du comité sont tombés malades, d’autres ont vieilli ou ont perdu le goût de s’engager, indique Mme Éminet. D’autres sont aussi décédés. »

Désargentée et comptant sur à peine quelques curés pour assurer le culte dans l’immensité de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul jusqu’à Baie-Sainte-Catherine, la paroisse Saint-François-d’Assise a finalement mis un cadenas sur la porte de l’église de Saint-Placide en janvier.

L’offre de la dernière chance

Le sort semblait jeté… jusqu’à ce qu’une résidente du village propose d’acheter l’église pour la convertir en centre communautaire. « Cette personne a décidé que sa mission, dans la vie, c’était ça : sauver l’église, explique Claire-Lise Éminet. Derrière cet achat, il y aura un OBNL qui s’occupera de gérer le centre. »

Il y aura aussi « une toute petite partie » consacrée au culte, poursuit-elle, même si les hommes d’Église se font encore plus rares que les fidèles dans la région. « Présentement, poursuit Mme Éminet, il y a un curé et deux prêtres qui l’assistent pour tout Charlevoix, d’ici à Baie-Sainte-Catherine. C’est immense comme territoire. »

Rien pour décourager, cependant, la petite communauté dégourdie de Saint-Placide : « Même si les curés ne sont pas là, nous, nous serons là, souligne Mme Éminet. Nous allons les célébrer nous-mêmes, nos messes ! »

Photo: Francis Vachon Le Devoir

Les négociations ont cours entre l’acquéreuse et la paroisse. Cette dernière s’affaire à dresser l’état de santé de l’église de Saint-Placide pour le soumettre au diocèse de Québec. Celui-ci confiera l’étude de la proposition à trois tables de travail : le Conseil presbytéral pour le volet pastoral, le Collège des consulteurs pour la requalification du bâtiment et le Conseil des affaires économiques pour le volet financier.

« Il faut donc un peu de patience, précise par courriel Valérie Roberge-Dion, du diocèse de Québec. C’est notre façon d’aider à assurer une cohérence dans les prises de décision concernant nos quelque 220 lieux de culte. Les aspects légaux, ajoute-t-elle, sont aussi à vérifier. »

Même si l’église de Saint-Placide se révèle déficitaire pour la paroisse, hors de question de la brader à la communauté pour éviter de répéter « des précédents malheureux ». Il est déjà arrivé, souligne Valérie Roberge-Dion, qu’un « organisme qui avait pris en charge une église cédée à 1 $ échoue et revende rapidement le site à des promoteurs, cette fois à sa valeur marchande ». Le diocèse veut, depuis, s’assurer de la solidité des projets de conversion présentés.

En mémoire du passé

À Saint-Placide, le comité de maintien de l’église refuse de croire que cette dernière pourrait, un jour, appartenir à quelqu’un d’autre qu’à la communauté. Guy Côté habite dans le village depuis le jour de sa naissance : il a vu Saint-Placide perdre d’abord sa salle paroissiale dans les années 1980, puis, peu à peu, les quelques lieux de rassemblement où la communauté parvenait encore à se tisser.

Seule l’église demeure aujourd’hui, construite grâce à la sueur « des vieux », explique-t-il, pour accueillir les joies et les peines du village.

« C’est mon grand-père et mon père qui ont bâti cette église-là. Mes frères ont fait du bénévolat ici, moi aussi… Les baptêmes de mes trois enfants ont eu lieu là, ceux de mes neveux, nièces, et ainsi de suite également, raconte l’homme de 65 ans. Notre fille a eu son mariage ici, mon père a eu ses funérailles dans l’église l’an passé, à 95 ans. La réalité, c’est que c’est ma famille et la famille de tout le monde ici qui l’ont fait vivre. Ce n’est pas l’archevêché qui fait exister les églises : ce sont les paroissiens ! »

Le comité voué à la survie de l’église l’admet : si la transaction échoue avec le diocèse, il n’y a aucun plan B pour assurer sa conservation. Sa crainte est de voir un acheteur privé s’emparer du terrain à leur place pour ériger une maison de retraite ou des condos sur les ruines de leur église.

« Un autre bâtiment n’aurait pas ce sens-là : ça enlèverait la force et le souvenir des familles qui l’ont bâtie, croit Maurice Bouchard. Nous ne voulons pas effacer ce qui reste du passé : notre église, elle fait partie de la communauté. »