Ramassage des branches jour et nuit durant le congé de Pâques

Le ramassage des branches tombées sur la voie publique à Montréal se poursuivra jour et nuit toute la fin de semaine de Pâques. Plus de 500 équipes de la Ville s’affairent à dégager les rues et les trottoirs, y compris certaines artères secondaires qui restent bloquées depuis deux jours par la plus importante tempête de verglas en 25 ans.

« Même si c’est le week-end pascal, la majorité des arrondissements vont avoir du personnel 24 heures sur 24. On va continuer de travailler fort. Il y a beaucoup de travail à faire pour la collecte des branches, l’émondage et le tronçonnage d’arbres », dit Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

La Ville demande aux gens de ne pas se rendre dans les parcs en raison de l’ampleur des dégâts causés par la tempête de mercredi. Le verglas a brisé des centaines d’arbres. Le sol des parcs est jonché de bois mort. Certaines branches tombées sur des voitures stationnées le long des rues n’ont pas encore été enlevées par les émondeurs.

Centres d’hébergement

Au moment où ces lignes étaient écrites, plus d’un demi-million de résidences restaient privées de courant au Québec — la majorité dans l’île de Montréal. Six centres d’hébergement sont prêts à accueillir pour la nuit les Montréalais qui n’ont pas d’électricité depuis 48 heures.

Seulement 15 familles ont dormi dans les centres d’hébergement municipaux durant la nuit de jeudi à vendredi, mais la Ville anticipe d’accueillir davantage de sinistrés en raison du temps froid prévu dans les prochaines heures.

« On incite les gens à venir dans les centres d’hébergement », dit Martin Guilbault, chef de division au Service de sécurité incendie de Montréal. Les sinistrés peuvent recharger leurs téléphones et ont accès gratuitement à des lits, des repas et du café, bien au chaud.

« Les enfants commençaient à s’ennuyer chez nous sans électricité, sans leur tablette et sans wifi », dit Soumia Mounaji, venue avec ses quatre filles au centre d’hébergement du quartier Saint-Michel, rue de Louvain Est.

« Il faisait un peu froid, mais on s’habitue. C’est quand même une belle expérience. On a de la nourriture. J’imagine ceux qui sont en guerre ou sans abri, eux vivent une vraie épreuve », ajoute la mère.