Ouvert ou fermé pendant le congé de Pâques?

Horaires modifiés pour les commerces

Les épiceries, pharmacies et centres commerciaux seront ouverts samedi et lundi. Les grandes surfaces et les centres commerciaux fermeront leurs portes dimanche, mais certaines petites épiceries et quelques pharmacies resteront ouvertes. Les dépanneurs seront ouverts pendant tout le congé pascal.

Les succursales de la SAQ seront ouvertes selon leur horaire habituel, à l’exception de la plupart des SAQ Dépôt et de la plupart des SAQ Sélection, qui seront fermées dimanche. Toutes les succursales de la SQDC seront fermées dimanche. Certaines fermeront exceptionnellement pendant le congé pascal en raison de grèves.

Les bureaux de Postes Canada sont fermés depuis vendredi, et le demeureront jusqu’à lundi. La levée et la livraison de courrier sont donc interrompues.

Les banques sont elles aussi fermées depuis vendredi, mais ouvriront lundi, sauf exception. Quant aux restaurants et aux bars, ils demeureront ouverts toute la fin de semaine.

Il faut toutefois noter que certains commerces et édifices peuvent être fermés en raison des pannes de courant causées par le verglas.