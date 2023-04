Une tempête de glace qui teste la «résilience» du réseau électrique 

Les 35 millimètres de verglas tombés sur le Grand Montréal ont provoqué tout un branle-bas de combat. Un homme est mort écrasé par une branche en Montérégie et les autorités ont multiplié les appels à la prudence. Environ 700 000 ménages demeuraient privés de courant jeudi soir après le passage de la plus grosse tempête de glace qu’a connu le Québec depuis 1998. À l’ère des changements climatiques, Hydro-Québec et le premier ministre François Legault conviennent que le réseau électrique doit améliorer sa « résilience » face aux événements météorologiques extrêmes.

Un air presque apocalyptique planait sur la métropole, jeudi. Des arbres écrasés au beau milieu des rues entravaient la circulation sur plusieurs voies. De nombreux feux de circulation ne fonctionnaient plus, forçant les automobilistes à s’arrêter à chaque carrefour. Le trafic encombrait les ponts Victoria, Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier, tous trois ayant été fermés de longues minutes à cause du danger de chutes de glace.

Ces douze heures de pluie verglaçante constituent le plus gros épisode de verglas depuis la crise de 1998. Il était alors tombé 125 mm de glace, comparativement à 35 mm pour la tempête de cette semaine.

Dans un contexte de changements climatiques, le réseau d’Hydro-Québec doit préparer sa « résilience » face à une multiplication des attaques de dame Nature, a affirmé la présidente-directrice générale sortante de la société d’État, Sophie Brochu. Ces épisodes climatiques extrêmes qui entraînent des pannes d’électricité, « on va en vivre de plus en plus », a-t-elle dit. « C’est certain. »

Le nombre de pannes d’électricité au Québec est effectivement à la hausse depuis plusieurs années, confirme un rapport récent de la vérificatrice générale du Québec.

« Les choses sont en train de changer, s’est inquiété le premier ministre François Legault. C’est vrai, il y a de plus en plus d’événements climatiques. »

Enterrer les fils électriques est-elle une solution envisageable ? « Enfouir tous les fils d’Hydro-Québec, on parle d’environ 100 milliards de dollars. Il faut être réaliste », a lancé M. Legault, rejetant ainsi cette option. « Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres façons de se protéger » des aléas du climat, a poursuivi le premier ministre, qui a relevé l’intérêt du gouvernement d’investir davantage dans les installations d’Hydro-Québec.

Pas nécessairement à cause du verglas

Aucune étude ne prouve pour l’instant que les épisodes de verglas gagneront en intensité dans le futur. « Dans le sud du Québec, on s’attend à une diminution de la fréquence du verglas » dans les prochaines décennies, soutient plutôt Christopher McCray, un scientifique d’Ouranos, un consortium québécois de recherche en adaptation climatique, qui a signé une étude à ce sujet l’an dernier. Le constat de M. McCray et de ses collègues corrobore d’autres études, publiées ces dernières années, qui attestent également d’un déplacement vers le nord de la zone propice au verglas.

Au Québec, c’est seulement au nord du 50e parallèle, soit à la hauteur de Chibougamau, que la pluie verglaçante pourrait devenir plus abondante à cause des changements climatiques.

Les conditions nécessaires à la formation de verglas sont très précises : l’air doit être chaud en altitude, afin de faire fondre les flocons, mais sous zéro degré près de la surface, pour geler les gouttes qui tombent au sol. Or, dans le sud du Québec, les jours par hiver où les conditions au sol seront suffisamment froides tendent à se raréfier.

Il demeure un certain flou sur la fréquence des événements extrêmes de verglas. « Les gens ont tendance à penser que les événements extrêmes iront de pis en pis, dit M. McCray. Avec le verglas, on n’est pas encore certains de ce qui va se passer. Pour avoir une tendance statistique claire sur les événements extrêmes, il faut beaucoup de données. » L’équipe d’Ouranos est actuellement à l’oeuvre pour répondre à cette question.

Le ciel qui tombe sur la tête

Du 1,1 million de Québécois privés de courant au plus fort de la crise, environ 700 000 demeuraient dans le noir dans la soirée de jeudi, au moment où ces lignes étaient écrites. Environ 90 % de ces pannes se concentraient à Montréal, à Laval, en Montérégie et en Outaouais.

En ville, de grandes plaques de glaces tombaient aléatoirement un peu partout, forçant les passants à regarder en l’air pour éviter d’être frappés. Les quelques cafés dotés de courant et d’Internet débordaient de télétravailleurs démunis.

Hydro-Québec se donnait comme cible de résoudre de 70 à 80 % des pannes d’électricité d’ici la fin de la journée de vendredi.

La tempête a fait un mort. Un sexagénaire de la Montérégie s’est retrouvé prisonnier sous une « grosse branche » qui serait tombée sur lui tandis qu’il tentait d’élaguer les arbres sur son terrain, a confirmé la Sûreté du Québec.

Pendant ce temps, l’aide s’organise

La Ville de Châteauguay, en Montérégie, a été tellement touchée par le verglas qu’elle s’est résignée à déployer des mesures d’urgence. Les sous-sols de plus de 250 maisons ont été inondés à cause de refoulements d’égout impossibles à gérer en raison du manque d’électricité.

Hydro-Québec a dirigé sa priorité d’intervention à Châteauguay « pour être en mesure de réalimenter rapidement les stations de pompage et pour aider les sinistrés dans l’état actuel de la situation », a tenu à rassurer jeudi après-midi le vice-président des opérations et de la maintenance chez Hydro-Québec, Régis Tellier.

En fin d’après-midi jeudi, seulement trois stations de pompage sur les 44 que compte la municipalité restaient non fonctionnelles. Le niveau de la rivière Châteauguay reste tout de même très haut et les risques d’inondation restent élevés.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait le trajet dans la métropole pour constater l’étendue des dégâts et offrir son soutien. « On est là pour aider, mais ça dépend d’une demande formelle de la province et de la municipalité qui ont énormément d’effectifs », a-t-il avancé en compagnie de la mairesse Valérie Plante.

Plus de 350 arbres et près de 1600 branches sont tombés sur le territoire de Montréal, a précisé cette dernière. La remise de contraventions pour stationnement illégal a été temporairement suspendue afin de faciliter le nettoyage des rues. Des haltes-chaleur ont commencé à ouvrir, notamment à Anjou et dans le quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour ceux dont le domicile commencerait à être trop froid.

La météo des prochains jours aidera les forces vives affairées à rétablir le courant et la circulation. Déjà, jeudi après-midi, le mercure tournant autour de 8 degrés Celsius avait déglacé l’essentiel des arbres. Le retour du soleil (et de la chaleur) est attendu pour la fin de semaine, avec électricité ou pas.

Avec Zacharie Goudreault, Ulysse Bergeron, Alexis Riopel, Lisa-Marie Gervais, Marco Fortier et Alexandre Robillard

Avec La Presse canadienne