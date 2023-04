Les villes réclament un chantier national pour vaincre l’itinérance

Les villes du Québec réclament un chantier national pour mettre fin à l’itinérance, un enjeu qui s’aggrave autant dans les petites que les grandes municipalités. Jeudi, une dizaine d’élus prenaient la parole, à Québec, pour réclamer l’aide du gouvernement, un palier qui prend encore mal la mesure du fardeau que la pauvreté impose au palier municipal.

« Le statu quo est intenable, a martelé le maire de la capitale nationale, Bruno Marchand. La situation, si nous la maintenons tel quel, mène juste à une détérioration des liens sociaux. »

Le point de presse avait lieu à Lauberivière, le plus grand refuge pour sans-abri de Québec. L’établissement, fondé il y a plus de 40 ans, a vu une hausse spectaculaire des besoins au cours des dernières années.

« Nous comptions 24 000 couchers en 2017, nous en comptions 43 500 l’an dernier. En six, ç’a augmenté de 75 % », a indiqué Éric Boulay, le directeur général de l’endroit. Derrière lui, une dizaine de maires et de mairesses, dont le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, unissaient leurs voix à la sienne pour réclamer le renfort du gouvernement québécois. Les maires de Gatineau et de Laval n’avaient pas pu être présents, retenus par le verglas qui mettait leur ville à mal.

Les municipalités avaient un message pour l’Assemblée nationale : elles doivent s’occuper d’itinérance de plus en plus, une responsabilité qu’elle a toutefois de moins en moins la capacité d’accomplir. Les villes naviguent à l’aveugle, sans donnée ni décompte pour mesurer l’effet de leurs actions. Elles doivent, de plus, composer avec des budgets restreints face à une itinérance qui, elle, ne cesse de croître.

« Il est hors de question de baisser les bras, a affirmé le maire Marchand. Mais il est aussi hors de question d’agir seul. »

L’UMQ souhaite que le gouvernement fasse de la lutte à l’itinérance une priorité nationale. Le maire de Québec interpelle directement le premier ministre François Legault : ce dernier « devrait en faire un projet de société. »

La Finlande, croit Bruno Marchand, témoigne « que ce n’est pas une fatalité, l’itinérance. » Fraîchement revenu d’une mission dans ce pays scandinave, l’élu de Québec applaudit l’approche finlandaise, qui a réussi à réduire de 18 000 à 4000 le nombre d’itinérants sur son territoire. Là ne s’arrête pas l’ambition finlandaise : le pays souhaite éliminer l’itinérance à l’horizon 2027.

« La Finlande est capable de calculer chaque année son nombre d’itinérants. Nous, certaines années nous avons un portrait, d’autres années, rien du tout. Il nous faut un portrait annuel : pour l’instant, a insisté l’élu de Québec, il y a des gens de coeur qui s’investissent mais sans donnée, nous sommes incapables de se comparer, ni de savoir ce que nous pouvons faire de mieux. »

Des engagements avant l’automne

Les maires et mairesses ont rencontré jeudi matin le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, pour lui faire part de leurs doléances. Le député de Taillon, a raconté la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, tombait des nues à l’écoute de leurs enjeux.

« Le ministre était très étonné des besoins qu’on évoquait et des réalités qu’on vivait, a indiqué la mairesse de Montérégie. Il a vraiment dit nommément : “il reste de l’argent dans toutes les régions pour l’itinérance.’’ Comment ça se fait qu’on ne l’a pas dans les milieux ? […] C’est quand on est en état de crise, au moment où un service va fermer, que [le gouvernement] a l’air de trouver un fond de tiroir et qu’il nous le donne. On ne peut pas, a encore déploré Mme Bouchard, toujours être en train de quémander pour la population la plus vulnérable. »

Le gouvernement de François Legault avait lancé, en pleine pandémie, le plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026, doté d’une enveloppe de 280 millions de dollars. Dans celui-ci, le premier ministre reconnaissait l’aggravation du phénomène et promettait « de ne pas laisser tomber » les personnes itinérantes.

« Ce plan d’action se veut un véritable souffle », écrivait de son côté le ministre Carmant. À peine deux ans plus tard, les villes et le milieu communautaire ont déjà l’impression de perdre haleine.

L’UMQ a déjà mis en place un comité consacré à l’itinérance. Le 15 septembre prochain, l’union organisera à Québec un sommet entièrement dédié à cet enjeu. D’ici là, elle espère que le gouvernement aura pris des engagements fermes en matière de logement et d’itinérance.

« Ça ne peut pas être des réponses qui viennent dans un an, deux ans, trois ans », a indiqué Bruno Marchand, qui s’attend à ce que le gouvernement procède à des annonces avant le sommet prévu à la fin de l’été.

L’UMQ réclame notamment un fonds national pour pallier la pénurie de logement qui sévit et qui fait en sorte que des gens en voie de réinsertion se buttent à des portes trop chères pour leurs revenus. La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a fait part de son « intérêt », a précisé le maire de Québec.

« Au-delà des humains qui souffrent, il y a aussi des arguments économiques. Il y a des chiffres belges qui disent qu’une personne en situation d’itinérance coûte 60 000 $ à la société. Dès que nous sommes capables de lui trouver un logement, avant même qu’elle ait pu se réintégrer, nous sommes à 40 000 $. Juste de permettre aux gens de se loger, a conclu Bruno Marchand, c’est moins coûteux pour la communauté. »