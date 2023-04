Comment Hydro-Québec s’est-il préparé à la tempête de verglas?

Hydro-Québec était sur un pied d’alerte dès lundi. Ses équipes de météorologues tentaient de prévoir l’importance de la tempête à venir, alors que celles responsables de surveiller le réseau de transport et de distribution préparaient équipements et effectifs pour embarquer, dès que possible, dans le marathon de raccordements qui se déroule à l’heure actuelle.

« Disons-le, c’est impossible de savoir la quantité précise de verglas qui va tomber à un endroit précis. Pas plus qu’on ne peut prévoir comment une branche va affecter une ligne en tombant », lance d’entrée de jeu Yann Coutu, chef d’exploitation du Centre de coordination du réseau de distribution chez Hydro-Québec.

N’empêche, depuis lundi, l’équipe qu’il coordonne suit la situation de près. De leurs installations, sur l’avenue de l’Esplanade — tout juste en face du parc Jarry à Montréal — l’équipe planifie différents scénarios. Sur un mur de la salle, des écrans forment une mosaïque qui projette non seulement une cartographie de l’évolution de la météo, mais aussi des pannes d’électricité dans la province.

C’est de là qu’Hydro-Québec a observé la tempête arriver et a planifié les rebranchements avant même qu’il n’y ait la première panne : « Au début, on pensait que l’Outaouais allait être frappé davantage. Après, ça s’est déplacé vers Montréal alors que très souvent, par expérience, ça passe plutôt par les corridors Richelieu-Sherbrooke ou Laurentides-Tremblant. »

Se préparer au pire

Au royaume des prévisions, rien n’est certain à 100 %, rappelle-t-il : « Un ou deux degrés Celsius font toute la différence. C’est ce qui fait qu’il y a 5 millimètres de verglas qui tombent ou 20 millimètres et que l’impact sur le réseau n’est plus du tout le même. »

Alors faute de certitude, Hydro-Québec s’est préparé au pire scénario. « Hier, on a dit à nos équipes de monteurs de partout au Québec de rentrer très tôt [jeudi] matin avec leur valise. Ils ne savaient pas où ils allaient aller, mais ils savaient qu’ils allaient bouger », raconte-t-il.

Des équipes de l’est de la province ont ainsi débarqué à Montréal, tôt jeudi. Pourquoi ne pas avoir mobilisé ces effectifs mercredi en soirée ? « Pendant que la tempête se déroule, ça ne sert à rien de déployer 1000 personnes sur le terrain. Il y a des raisons de sécurité, mais aussi, on ne sait pas encore tout ce qui va, au fil du temps, avoir un impact sur le réseau. »

En fin d’après-midi jeudi, près de 550 équipes — environ 1100 employés — sont à l’oeuvre sur le terrain : monteurs, « jointeurs » responsables du réseau souterrain et élagueurs. Leur quart de travail, pour la plupart : 16 heures.

À cela s’ajoutent des équipes de sous-traitants spécialisées dans ce type de situation. « On appelle ça des équipes de Storm (tempête) », explique M. Coutu. Parmi elles : Électriques Anger et Gagnon Line. « Ce sont souvent d’anciens employés d’Hydro-Québec qui peuvent travailler ailleurs, comme au Texas, lorsqu’il y a une tempête », dit-il.

« Les 24 premières heures, ce sont celles qui donnent le rythme et nous lancent sur notre erre d’aller », dit celui qui a travaillé jusqu’à 23 h mardi, et qui dès 5 h mercredi était de nouveau à son poste.

Par ordre de priorité

Si l’équipe de Yann Coutu dresse le portrait de la situation et mobilise les effectifs à l’échelle de la province, c’est une autre division — le Centre d’exploitation de distribution — qui coordonne les opérations sur le terrain dans la métropole.

Samuel Harvey-Lavoie en est le responsable : « Notre rôle c’est d’être en constante communication avec les équipes sur le terrain et de cibler les priorités, les lieux où il faut agir en premier. » Dans la salle sécurisée où son équipe est à l’oeuvre, on aperçoit une dizaine d’opérateurs. Chacun d’eux est entouré par six écrans qui leur permettent d’avoir une vue d’ensemble sur ce qui se déroule dans leurs zones respectives.

Leurs décisions s’appuient sur un protocole établi en fonction des priorités. « Tous les clients d’Hydro-Québec font partie d’une des sept catégories de priorité. Les P-1 sont ceux qui sont prioritaires : hôpitaux, services essentiels, stations de pompage, etc. Ceux-là, on s’organise pour que les pannes soient traitées immédiatement. »

À l’autre extrémité, il y a les P-7, dont fait partie le secteur résidentiel. « Une fois qu’on a traité les pannes qui touchent des secteurs prioritaires, là on va généralement traiter les pannes qui nous permettent de rétablir l’électricité pour le plus grand nombre de personnes à la fois. Un opérateur va travailler à rétablir une panne qui touche 1500 personnes avant de traiter une panne qui touche deux ou trois résidences », indique M. Harvey-Lavoie.