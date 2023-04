Une consultante en immigration accusée de négligence flagrante

Des immigrants se disent victimes d’une consultante en immigration de Parc-Extension, à Montréal, qui aurait abusé d’eux. Le Devoir a recueilli une dizaine de témoignages décrivant les pratiques de Maria Esposito, qui travaille auprès de la communauté indo-pakistanaise de ce quartier. Accusée de « négligence flagrante et récurrente », Mme Esposito fait l’objet de 13 plaintes devant son ordre professionnel. Avant même de juger ces plaintes sur le fond, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté a estimé les allégations assez « graves » pour ordonner en août dernier la suspension du permis de la consultante afin de protéger le public.

« Honnêtement, elle a gâché notre vie », n’hésite pas à dire Amanpreet Kaur, une mère de famille d’origine indienne qui a porté plainte contre Maria Esposito en 2018. Après une saga de près de dix ans pour obtenir la résidence permanente pour elle et les siens, Mme Kaur s’est confiée au Devoir à visage découvert « pour que personne ne tombe plus dans le piège », dit-elle.

Après le rejet de sa demande d’asile, même en appel, Mme Kaur a frappé à la porte de Maria Esposito en 2016. Elle voulait tenter un autre recours, soit la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires, qui peut être octroyée lorsqu’on fait notamment la preuve d’une bonne intégration. La consultante aurait exigé un paiement de 1500 $ comptant, sans contrat.

Deux ans plus tard, la famille d’Amanpreet Kaur a reçu une lettre d’Immigration Canada lui indiquant que le dossier était rejeté et qu’elle serait expulsée. Mme Kaur a alors fait une découverte : « [Maria] n’avait pas soumis [à temps] tous les documents qu’on lui avait donnés ! J’étais très fâchée ! » se souvient-elle.

Elle raconte être débarquée avec son mari dans le bureau de la consultante pour exiger des explications et récupérer ses documents. « Elle nous disait de ne pas nous inquiéter, qu’elle pouvait les soumettre, mais qu’il fallait la payer encore. On a dit non. » Mme Esposito aurait encore exigé des frais de 50 cents pour chaque photocopie.

« Ça faisait 200-300 dollars ! On est retournés avec une travailleuse sociale et finalement, on a pu tout ravoir sans frais », se souvient Mme Kaur, qui, avec le concours d’une autre avocate qui a plaidé pour rouvrir le dossier, a fini par obtenir sa résidence permanente en 2019. « Je veux parler pour ne pas que d’autres se fassent prendre. »

Infractions alléguées au code d’éthique

Maria Esposito fait l’objet de 13 plaintes qui exposent « de graves problèmes systémiques et récurrents » dans sa pratique, écrit le Collège dans l’ordonnance qui suspend son permis. Parmi les manquements qui lui sont reprochés figurent l’omission de déposer des demandes d’immigration, le non-respect des délais prescrits et le défaut de communiquer les décisions rendues à ses clients. Mme Esposito aurait également déposé des dossiers contenant de faux renseignements.

L’une des 13 plaintes provient de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) elle-même, devant laquelle la consultante a représenté un très grand nombre de clients : près de 1300 demandes d’asile et 133 dossiers d’appel. Selon le Collège, cette plainte de la CISR, qui n’a pas encore été rendue publique, expose « une négligence flagrante et récurrente » dans la pratique de la consultante.

Dans 63 dossiers, la consultante aurait promis à ses clients d’interjeter appel mais aurait négligé les procédures nécessaires, ce qui a causé le rejet des dossiers. Jointe au téléphone par Le Devoir à son bureau de la rue Jean-Talon, en plein cœur de Parc-Extension, à Montréal, Maria Esposito affirme : « J’ai admis à tous les clients que c’était de ma faute, je ne l’ai pas caché, a-t-elle dit. Par contre, ces dossiers-là ont tous été rouverts. »

Mme Esposito déclare avoir toujours fait le suivi des dossiers et communiqué à ses clients les informations sur les décisions. « Les manques de communication, ce n’était pas avec les clients, c’était avec la Commission [de l’immigration et du statut de réfugié] elle-même. » Elle n’a pas commenté davantage les allégations ou les témoignages recueillis par Le Devoir. « Il n’y a pas eu de fraude, de vol d’argent. Il n’y a rien eu de ça », assure-t-elle.

Des immigrants témoignent

Les accusations et plaintes contre Maria Esposito trouvent écho dans la dizaine d’autres témoignages recueillis par Le Devoir. L’identité des immigrants, des traducteurs ou d’autres personnes du milieu est toutefois protégée par un nom fictif, car tous craignent de nuire aux processus d’immigration.

Maninder dit être en dépression depuis une mauvaise expérience vécue avec Maria Esposito. Cet homme d’origine indienne prend désormais des médicaments. Selon des documents juridiques qu’a pu consulter Le Devoir, il a donné à la consultante 1750 $ pour qu’elle porte en appel le rejet de sa demande d’asile.

Quelques semaines plus tard, Maninder a reçu une lettre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié l’informant que Maria Esposito n’avait jamais déposé cet appel dans les 45 jours prescrits et que, par conséquent, son dossier était rejeté. « J’ai des attaques de panique, je suis allé à l’urgence », soupire-t-il, le regard absent. Cet homme a pu faire rouvrir son dossier. Mais en attendant, il ne peut que travailler au noir et se dit de toute façon incapable d’occuper un emploi en raison du stress qu’il vit. « Comment je vais survivre ? » Comme tous les immigrants à qui Le Devoir a parlé, il s’inquiète pour ses enfants qui sont restés en Inde.

Plusieurs témoins rapportent n’avoir jamais signé de contrat avec Mme Esposito. Les sommes réclamées pour les diverses procédures qu’elle a entamées semblent beaucoup varier. Les reçus sont génériques, faits à la main, selon ce qu’a constaté Le Devoir.

Chandan, un interprète, a décrit le climat de peur dans lequel vivraient, d’après leurs récits, ces immigrants qui font affaire avec Mme Esposito. « Les gens disent qu’une fois qu’ils ont payé, ils n’ont plus un bon service. Il n’y a plus de communication. On ne leur répond pas et lorsqu’ils insistent, on est méchant et agressif avec eux », raconte-t-il.

Une travailleuse communautaire qui accompagnait une femme dit avoir elle-même été intimidée. « Maria ne répond pas [au téléphone], elle crie sur le monde. Une fois, je l’avais convaincue de redonner le dossier à une femme dont je m’occupais, mais il a fallu que j’y aille moi-même, raconte-t-elle. Même moi je tremblais, imagine-toi la pauvre famille d’immigrants. »

Bureau ouvert

Mme Esposito a l’obligation d’informer ses clients de la suspension de son permis et de désigner un consultant dûment accrédité qui fera le suivi de ses dossiers.

Certains clients étaient au courant de la situation, mais Le Devoir a rencontré ces derniers mois plusieurs personnes de la communauté indo-pakistanaise qui ont eu recours à ses services et qui n’en avaient pas été informées. D’autres personnes sont allées déposer des demandes d’asile et de permis de travail au bureau de Maria Esposito, qui est toujours ouvert. Cette dernière nous a affirmé qu’elle ne communique plus avec les clients parce qu’elle a « été suspendue ».

Conseillé par des membres de la communauté, Hardeep s’est présenté au bureau de Maria Esposito cet automne pour lui confier une demande d’asile et de permis de travail. La transaction a été faite avec le mari de Mme Esposito, Mansoor Alam. « C’était une entente verbale. On me demandait 5000 $ et j’ai donné un premier versement de 1500 $ cash », a-t-il rapporté. Il n’a pas été possible d’établir qui traite actuellement les dossiers. À compter du 16 juin, les 13 plaintes disciplinaires contre Mme Esposito seront soumises au comité de discipline de son ordre professionnel pour qu’il rende une décision.