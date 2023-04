Ravages de consultants en immigration malhonnêtes dans Parc-Extension

Dans le quartier Parc-Extension à Montréal, où environ 60 % de la population fait partie des minorités visibles, de nombreux immigrants sont la proie de professionnels de l’immigration mal intentionnés ou de personnes prétendant avoir les compétences pour les aider à rester au Canada. « C’est un problème profond », soutient la directrice de la Clinique juridique du Mile End, Sophie Lefebvre.

Il y a cinq ans, son organisme communautaire y a ouvert un bureau à la demande du milieu. « Rapidement, on s’est retrouvés à faire beaucoup de conseils en immigration », explique Me Lefebvre. Au fil du temps, elle s’est rendu compte qu’il y avait une forme de pratique illégale. « Parfois, il y avait un consultant ou un avocat au dossier, mais parfois, ce n’était ni l’un ni l’autre. C’étaient des personnes qui prétendaient avoir le titre, mais qui ne l’avaient pas. »

« Ce sont des immigrants qui ont fui la persécution et qui ont payé très cher pour venir se réfugier au Canada dans l’espoir d’une vie meilleure, mais qui se retrouvent dans des stratagèmes où des gens abusent d’eux », constate-t-elle.

Cercle vicieux

Et les conséquences sont malheureusement très graves, souligne Monique Léger, directrice de Ressource action-alimentation de Parc-Extension, une banque alimentaire fréquentée par beaucoup d’immigrants d’origine indienne. « La majorité des gens qu’on voit ici vivent une grande détresse, ils sont atteints de graves problèmes de santé mentale. Ce sont des gens qui sont suicidaires à cause de leur relation avec leur consultant ou leur avocat en immigration », dit-elle.

Cela les entraîne dans un cercle vicieux. « Tout l’argent qu’ils gagnent se retrouve dans les poches de ces consultants ou avocats, qui ne font pas bien le travail. Alors, les gens se retrouvent à devoir travailler 7 jours sur 7, à travailler parfois au noir et à prendre de gros risques pour continuer à vivre », ajoute Mme Léger, révoltée par cette situation.

L’avocate en immigration Gabrielle Morneau El-Hajal accueille des clients qui viennent vers elle après des expériences qui ont mal tourné, des dossiers qui ont été plutôt bâclés par d’autres avant elle. « Quand on dépose un dossier de demande d’asile, par exemple, il faut qu’il soit le plus complet et détaillé possible et qu’il y ait un réel travail de préparation à l’audience avec le client », explique-t-elle. « Si ces étapes-là ne sont pas bien faites, ça peut amener une personne à [se faire refuser] un statut de réfugié, perdre le droit de travailler, perdre son assurance maladie. »

« J’ai vu beaucoup de désespoir. Ce ne sont pas des familles riches. Beaucoup d’entre elles sont vraiment pauvres et empruntent de l’argent en Inde pour venir ici », affirme Chandan, un interprète dont on a changé le nom pour protéger ses clients. « Après, ces familles empruntent encore de l’argent pour payer les avocats et les démarches et, si ça ne fonctionne pas, elles continuent de payer pour essayer que ça marche. Elles restent endettées toute leur vie. »