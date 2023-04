Une protection à Laval pour une rare maison de la Nouvelle-France?

La maison Gariépy-Forget, une demeure française de la fin du XVIIe siècle, sera finalement protégée par Laval.

Selon la municipalité, l’« élaboration d’un premier règlement de citation, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, afin de conférer le statut de bien patrimoniale cité à la maison Forget » est en cours.

En vertu de la nouvelle loi sur le patrimoine, la municipalité réajuste le tir en matière de protection de son patrimoine bâti.

Après avoir autorisé, dans un arrêté officiel, la destruction d’un bâtiment ancien adjacent au prétexte que cela constitue une « détérioration de la qualité de vie du voisinage », Laval indique dans un communiqué qu’elle entend désormais assurer la protection du bâtiment principal.

La base de données de la municipalité soulignait déjà l’importance de protégé ce lieu, même si les mesures en ce sens tardaient depuis des années. « Cette maison est l’une des premières érigées sur le territoire lavallois avec la maison Therrien (1722). Il faut voir à la protéger. » Elle est aussi la maison natale de Mgr Paul-Ernest Forget qui fut évêque de St-Jean-sur-Richelieu et auteur d’un manuel d’histoire du Canada. Différents inventaires datent la construction de cette maison en 1694, « mais avec un doute. »

Des travaux récents de datation, selon le procédé de la dendrochronologie, indique plutôt que la demeure elle daterait de 1735.

Laval, troisième ville en importance du Québec, avait d’abord montré peu d’intérêt pour préserver cette maison du Régime français située sur le boulevard des Mille-Îles. La maison et les lieux, malgré leur importance, n’ont jamais été protégés jusqu’ici, ni par la municipalité, ni par l’État. Ils ont été laissés dans un triste état, même si l’importance du lieu est connue de longue date.

La Fédération Histoire Québec et la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus plaidaient publiquement pour que la mise en valeur du lieu soit assurée. Aucun plan n’avait été mis de l’avant par la Ville pour protéger et restaurer cette rare maison datant du Régime français, déploraient des défenseurs du patrimoine québécois.