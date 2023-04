La maison et le site de l’atelier du sculpteur Charles Daudelin officiellement protégés

La maison du sculpteur Charles Daudelin échappe finalement aux démolisseurs. Elle est officiellement protégée, depuis le 31 mars, par l’État du Québec.

La maison et l’atelier de l’artiste sont officiellement classés « immeubles patrimoniaux ». En outre, le terrain sur lequel se trouvent les bâtiments est désormais classé site patrimonial.

La mesure avait été annoncée comme probable en décembre dernier. Elle est maintenant entrée en force, a confirmé au Devoir le cabinet de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

En 2022, le nouveau propriétaire de la demeure avait demandé à la municipalité de Kirkland le droit de raser les bâtiments. La Ville avait publié un avis public d’intention de démolir, tout en ayant refusé de citer les bâtiments pour les protéger, comme la loi le lui permet.

Les changements de statut pour ce bâtiment sont déjà notés au Répertoire du patrimoine culturel. « Le site patrimonial de la maison Charles-Daudelin est un ensemble bâti et paysager comprenant une résidence, un atelier, une ancienne chèvrerie et un vaste terrain aménagé », rapporte le Répertoire. « La maison, construite à partir de 1951, présente un volume complexe adapté au dénivelé du terrain » tandis que l’atelier détaché, construit en 1959, se trouve également intégré à un terrain dénivelé.

Né en 1920, Charles Daudelin est artiste majeur du XXe siècle québécois. Sa demeure, il l’avait conçue en collaboration avec des architectes de renom, comme une extension de sa propre oeuvre de sculpteur.

« La maison et l’atelier répondent de manière éloquente à l’évolution des besoins de l’artiste au fil de sa carrière », ont noté des experts. « La division et l’articulation des espaces intérieurs, tant pour la maison que pour l’atelier, témoignent notamment de l’adaptation de l’architecture aux besoins spécifiques de l’artiste. L’abondante fenestration de la maison et de l’atelier offre plusieurs percées visuelles sur les jardins, ce qui induit des liens étroits entre les espaces de vie et de création, tant à l’intérieur qu’à extérieur des bâtiments. »