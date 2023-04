Des familles privées d’électricité vivent des situations difficiles

Le manque d’eau chaude, de chauffage et de batteries cause bien des soucis aux familles privées d’électricité. Mais déjà, plusieurs témoignent de la solidarité sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est vraiment pas drôle », lance Kimberley Marin, une jeune mère de famille de Valleyfield au bout du fil. Mercredi, elle était à la maison avec son fils de 11 mois lorsque les lumières se sont éteintes, un peu après midi. « C’était le pire des scénarios, mon garçon avait déjà un virus, alors ce n’est vraiment pas évident. »

En début d’après-midi, son réseau Internet a lâché. Quelques heures plus tard, c’était son réseau cellulaire. Au départ, elle n’était pas trop inquiète, car son chum avait encore de l’électricité au travail, ce qui était rassurant. Mais à la maison, la température ambiante diminuait rapidement. L’eau chaude, dont elle avait grandement besoin pour donner le bain de bébé qui avait des diarrhées, était rationnée.

Elle a bien pensé à quitter pour aller chercher refuge au chaud, mais sa famille habite à plus d’une heure de route et elle avait peur de sortir sur les rues glacées. « Je ne voulais pas prendre la chance de glisser avec le bébé ou d’avoir un accident », confie-t-elle. Et elle avait toujours l’espoir que l’électricité revienne rapidement.

Pour nourrir son fils, Kimberley a réchauffé le biberon autant que possible entre ses seins. La nuit a été difficile. Ils ont dormi collés, chaudement habillé avec une tuque sur la tête, mais ils ont quand même eu froid. « On avait le bout du nez gelé », raconte-t-elle. Vendredi matin, elle a épuisé les dernières gouttes d’eau chaude pour donner un autre bain à bébé et la maison était glaciale. Elle devait se rendre à l’évidence : il fallait trouver une autre solution.

Son chum a donc emmené leur fils chez ses parents dans les Laurentides. De son côté, elle devait emmener le chien chez le vétérinaire, où elle a finalement eu accès à un réseau cellulaire, moment pendant lequel Le Devoir a pu la joindre. Elle hésitait encore à essayer de limiter les dégâts à la maison – le frigo est dégelé et l’eau coule partout – et aller rejoindre son chum et son fils dans les Laurentides. « Si ce n’est pas revenu pendant la journée, je vais aller les rejoindre », conclut-elle.

Enfants handicapés

Nathalie Huard, elle, s’inquiétait jeudi midi de n’avoir presque plus de batteries sur son cellulaire. Mère de jumeaux de 25 ans souffrant de paralysie cérébrale, elle a perdu l’électricité en fin d’après-midi mercredi. « Avec des enfants handicapés, c’est moins cool, confie-t-elle en entrevue au Devoir. Je ne peux pas leur donner beaucoup de soins, l’eau chaude est calculée. »

Vendredi matin, elle est allée porter sa nourriture chez sa cousine pour éviter de perdre le contenu de son frigo. Mais il reste le problème du chauffage. « Il commence à faire froid, affirme-t-elle. J’ai emmitouflé les enfants dans des couvertures. » Comme bon nombre d’ados et d’adultes, ses jumeaux commencent à être « bougonneux » car ils n’ont plus de batteries sur leurs appareils électroniques, ajoute-t-elle.

Nathalie doit également trouver une solution pour ses enfants, car elle doit aller travailler. Normalement, elle prépare le souper à l’avance et ils sont assez autonomes pour se débrouiller sans elle. Mais aujourd’hui, c’est différent. « Je ne peux pas les laisser tout seuls à la maison dans le noir », soupire-t-elle.

Elle a appelé le père des enfants pour qu’il prenne la relève, mais comme il n’a pas d’électricité lui non plus, ils cherchent une solution. « On est en train de regarde l’option d’aller à l’hôtel », résume Nathalie.

Solidarité

Dans les groupes de quartier sur Facebook et ailleurs, un mouvement de solidarité se met en branle, alors que plusieurs offres et demandes circulent. « Pour les mamans proches du métro Jolicoeur, qui ont besoin d’accès à l’électricité pour travailler, charger ou autre, on a de la place chez nous », écrit par exemple une « maman de Lasalle ».

Sur « Rosemont, notre quartier », une autre internaute ouvre sa porte aux « voisins pour qui la panne se prolonge ». Ceux-ci peuvent venir prendre une douche, charger leur cellulaire, prendre un café, ou profiter du Wifi pour travailler. En commentaires, plusieurs personnes suivent l’initiative en donnant leur code postal pour les situer.

Une autre dirige les parents vers un organisme sur la rue Dandurand qui a commencé à distribuer ses repas congelés, qu’il doit écouler rapidement faute d’avoir un congélateur fonctionnel.

Roxane Major raconte qu’elle a aidé ses voisins à couper des branches tombées dans leur allée. Elle manquait elle-même d’électricité et avait amené ses enfants chez une amie, pour qu’ils « restent au chaud », précise-t-elle.