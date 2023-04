Des chefs Mi’gmaq appuient les Acadiens afin que l’Université de Moncton change d’identité

Plusieurs personnalités du monde acadien souhaitent que l’Université de Moncton change de nom. Une pétition, lancée en février dans Le Moniteur Acadien, continue de gonfler et de soulever des vagues. Elle vient tout juste d’être appuyée par une lettre publique des chefs Mi’gmaq du Nouveau-Brunswick.

Dans une lettre datée du 5 avril et adressée au recteur de l’Université de Moncton, M. Denis Prud’homme, des représentants Mi’gmaq du Nouveau Brunswick affirment que « de nombreux noms colonialistes continuent de susciter de la douleur et des traumatismes aux membres de nos communautés et à d’autres groupes et cultures ». Ils disent soutenir l’idée d’un changement de nom pour l’Université de Moncton.

Le militant acadien et ancien syndicaliste Jean-Marie Nadeau considère qu’il s’agit là d’un autre appui de taille à ce projet qui revient périodiquement depuis des années. « Ce n’est pas possible que ce nom ne soit pas enfin changé », dit-il en entrevue au Devoir. Jean-Marie Nadeau explique que les Mi’gmaq, proches des Acadiens, ont eux aussi à pâtir lourdement des effets du colonialisme britannique.

La cheffe Rebecca Knockwood et le chef George Ginnish affirment vouloir collaborer, comme ils l’indiquent au recteur de l’université, à un éventuel processus pour rebaptiser l’institution.

Le cas Moncton

La pétition pour que l’Université de Moncton mue d’identité a été initiée par Jean-Marie Nadeau. Elle compte désormais, dit-il, plus de 1400 noms.

Au nombre des signataires de la pétition se trouvent des personnalités du monde de la culture, dont les écrivains Antonine Maillet et Serge Patrice Thibodeau, les chanteuses Lisa Leblanc et Édith Butler, de même que la cinéaste Renée Blanchar. Le chanteur cadien Zachary Richard figure lui aussi parmi les signataires.

« À ce jour, nous avons environ 150 artistes qui ont signé, mais aussi quantité de gens du monde politique, mais aussi beaucoup de travailleurs et de travailleuses », explique Jean-Marie Nadeau au Devoir.

Parmi une cinquantaine de figures politiques acadiennes qui soutiennent cette volonté de voir l’université se doter d’une nouvelle identité, les noms des maires Bernard Thériault et Denis Losier, respectivement de Caraquet et Tracadie, donnent du poids à l’ensemble. Diane Adam, ancienne Commissaire fédérale aux langues officielles, compte aussi parmi les signataires.

La ville de Moncton, d’où l’université tire son nom, doit son nom à Robert Monckton (1726-1782), un haut gradé de l’armée coloniale britannique. Monckton est en partie responsable de la déportation des Acadiens et de sévices à l’égard des Mi’gmaq. Monckton s’affaira à arrêter des Acadiens, à brûler leurs villages et à mettre en place la déportation, par bateau, de 1100 personnes qu’il avait fait rassembler à Chignectou. La ville de Moncton finit par laisser tomber le k du nom original du militaire. Faudrait-il que la ville aussi change de nom ?

Des opposants

Le 3 avril, dans les pages de l’Acadie nouvelle, une dizaine de personnalités acadiennes, dont l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache et l’ancienne ministre Aldéa Landry s’opposent au changement de nom de l’institution. Ils plaident qu’il s’agit là d’une démarche strictement symbolique qui ne change rien à la qualité de l’enseignement offert aux étudiants. De plus, selon eux, ces questions laissent indifférents la jeune génération.

Les partisans du changement de nom rétorquent que la capacité de se nommer en français constitue une occasion de visibilité de la langue qui est importante et qui est loin d’être strictement symbolique. Il s’agit au contraire de la manifestation d’une volonté de s’attaquer aux problèmes fondamentaux plutôt que d’accepter de laisser l’anglais occuper une place laissée vacante.

« Depuis une cinquantaine d’années », explique Jean-Marie Nadeau, près de 200 universités et collèges aux États-Unis ont changé de nom. « Ça démontre que changer le nom d’une université n’est pas un geste illicite, inusité et incongru comme certains voudraient nous le faire croire ».

Dans sa lettre ouverte qui a mis le feu aux poudres en février dernier, Jean-Marie Nadeau rappelle que l’Université Ryerson de Toronto vient elle aussi de changer de nom et ce que cela n’a pas été la fin du monde. Elle est connue désormais comme la Toronto Metropolitan University.

Egerton Ryerson a contribué à mettre en place, pour les anglophones, un système d’éducation gratuit et obligatoire. Cependant, il est aussi connu pour avoir contribué à l’institution des pensionnats autochtones au Canada, un des principaux vecteurs d’acculturation.

En changeant de nom, l’université Ryerson « n’a pas perdu son lustre et sa notoriété pour autant », note Jean-Marie-Nadeau.

Pour lui, « il est temps que l’on se réapproprie la grandeur de notre histoire en appelant tout simplement notre université : Université de l’Acadie. » Peu importe d’ailleurs à son sens qu’une université anglophone en Nouvelle-Écosse s’appelle déjà Acadia University. « D’une manière ou d’une autre, cet état de fait s’appelle de l’appropriation culturelle », dit-il.