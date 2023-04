La classe politique constate les ravages du verglas à Montréal

Des morceaux de glaces tombaient autour du premier ministre Justin Trudeau et de la mairesse de Montréal Valérie Plante venus ensemble jeudi midi arpenter les rues de la métropole pour constater l’étendue des ravages du verglas. Devant un immense arbre fracassé, ils ont détaillé le soutien qu’ils apporteront aux citoyens sinistrés.

En compagnie du premier ministre Trudeau, la mairesse de Montréal a affirmé que la Ville ne distribuera pas de contravention de stationnement jeudi afin de faciliter le nettoyage des rues.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Des centres d’hébergements d’urgence ouvriront aussi à partir de jeudi soir dans plusieurs arrondissements pour ceux dont l’intérieur du domicile deviendrait trop froid.

Les deux dirigeants ont cependant remis une grande part de responsabilité dans les mains d’Hydro-Québec. « Par exemple, ici on ne peut pas venir nettoyer la rue tant qu’Hydro-Québec n’est pas venue reconnecter [les logements]. Alors, on dépend d’Hydro-Québec », a illustré la mairesse.

La moitié de Montréal n’avait pas d’électricité jeudi après-midi. Les feux de circulation de nombreuses intersections restaient éteints. Les autorités demandent aux automobilistes de faire des arrêts complets. Des policiers ont été déployés aux intersections clés de la métropole. Le dégagement des principaux axes routiers accapare l’essentiel des effectifs de la Ville affectés au nettoyage des rues.

Quelque 10 000 appels ont été logés au 311 depuis mercredi par des citoyens ayant constaté des dégâts chez eux. Aucun blessé grave n’a été rapporté pour l’instant. La mairesse a invité ses concitoyens à éviter de se promener dans les parcs pour éviter tout incident malheureux.

Des haltes-chaleur

Présent lors du point de presse, le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Richard Liebmann, a prévenu que l’aide commence à s’organiser pour les Montréalais les plus mal pris.Une halte-chaleur a déjà ouvert ses portes dans le secteur d’Anjou. « Aujourd’hui, il n’y a pas de grosse urgence parce qu’il fait doux. Par contre, on prévoit déjà un refroidissement demain. Au fur et à mesure que ça évolue, on va ouvrir plus de centres. »

« On est là pour aider dans la mesure du possible », a renchéri le premier ministre Trudeau sans fermer la porte à un soutien de l’armée canadienne. « Je suis content d’en parler avec la mairesse. Je vais en parler avec M. Legault dans quelques heures quand on va visiter Hydro-Québec. On est là pour aider, mais ça dépend d’une demande formelle de la province et de la municipalité qui ont énormément d’effectifs. »

En comparaison de la dévastation du grand verglas de 1998, il a tenu à relativiser l’ampleur de la crise actuelle. « On espère que tout va se rétablir plus rapidement, qu’on a appris certaines choses, mais on a l’impression dans une situation moins grave. »

Plus de 350 arbres et près de 1600 branches sont tombés sur le territoire de Montréal depuis mercredi à cause du verglas.

La mairesse Valérie Plante fait partie des centaines de milliers de Québécois sans électricité, jeudi matin. « Hier soir, durant les premières heures, il y avait une fébrilité chez nous », a-t-elle confié au Devoir après son point de presse. « On se sentait un peu comme au début de la pandémie. On se disait qu’on allait rester chez nous et se détendre. Mais, aujourd’hui, sans électricité dans son téléphone, mon fils par exemple la trouve moins drôle. »

Hydro-Québec estime pouvoir résorber un tiers des pannes d’ici vendredi midi, et un deuxième tiers d’ici vendredi soir. Ainsi, vendredi à minuit, 70-80 % des citoyens privés d’électricités devraient être rebranchés.

