Des avocats de l’aide juridique en grève

Ils veulent la parité salariale avec les procureurs de la Couronne.

Des avocats de l’aide juridique du Québec ont entamé une première journée de grève jeudi, dans plusieurs régions du Québec, perturbant de nombreux services offerts à la population.

Des lignes de piquetage sont dressées devant des palais de justice de la province, dont ceux de Montréal et de Rimouski.

De plus, l’ensemble des services offerts par les centres d’aide juridique de Montréal, de Laval, de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie seront interrompus jusqu’au 14 avril, ont fait savoir leurs syndicats qui sont affiliés à la CSN.

Ces avocats de l’aide juridique exigent la parité salariale avec les procureurs de la Couronne, qui comme eux, sont des employés de l’État québécois. Ils sont sans convention collective depuis trois ans.

Ils étaient rémunérés au même salaire depuis des années, mais les offres actuelles du Conseil du Trésor ne permettent pas de maintenir cette parité salariale, a expliqué Me Hugo Caissy, président du syndicat pour les régions du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la Madeleine.

Notre demande est raisonnable, ajoute-t-il, notant que l’aide juridique « est le pilier de l’accessibilité à la justice », notamment pour des personnes vulnérables. Environ 300 des 400 avocats de l’aide juridique de la province sont en grève, calcule-t-il.

« Nous plaidons les mêmes dossiers, devant les mêmes juges, dans les mêmes salles de Cour que la poursuite. Et on nous dit qu’on ne vaut pas autant que les procureurs de la Couronne », a poursuivi Me Mélanie Desjardins, membre de l’exécutif de ce même syndicat, depuis le palais de justice de Rimouski où les avocats font du piquetage.

Au cours des prochains jours, certains services seront interrompus dans tout le Québec lors de ce conflit de travail, notamment les services de garde téléphoniques et de visio-comparution lors du congé de Pâques. Ce sera aussi le sort de certains programmes ministériels, comme le programme Rebâtir, la ligne de conseil juridique pour les victimes de violence conjugale, ainsi que du traitement prioritaire des dossiers qui en résultent.

Jeudi matin, au palais de justice de Montréal l’absence des avocats de l’aide juridique s’est déjà fait sentir.

En salle 3.07, un détenu qui n’avait pas d’avocat n’a initialement pas pu en obtenir un pour comparaître devant le juge de la Cour du Québec.

« Il n’y a personne de l’aide juridique aujourd’hui. Vous allez devoir revenir plus tard », lui a dit le magistrat.

Malgré cela, un avocat de l’aide juridique s’est pointé dans cette salle de Cour pour régler deux dossiers délicats pour des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale.