Flammèches, grelottements et branches cassées à Longueuil

Branches cassées, flammèches dans les fils électriques, résidents qui grelottent : le verglas a causé des dégâts et des désagréments sur la Rive-Sud. Pas moins de 439 appels au 911 liés au verglas ont été logés entre mercredi soir et jeudi matin dans l’agglomération de Longueuil. Les autorités ignorent à quel moment le courant sera rétabli.

Une dizaine de résidents du HLM Sainte-Rose, dans le Vieux-Longueuil, prenaient un café dans la salle communautaire du bâtiment, branchée sur une génératrice, jeudi matin.

« La lumière, la chaleur, le café, c’est bien apprécié », lance Norma Clavet, qui vit depuis 15 ans dans cet immeuble à prix modique.

Elle a eu un peu froid durant la nuit, mais ça ne l’a pas empêchée de bien dormir. Elle et les autres résidents ont pu se préparer des toasts et du café dans la cuisine communautaire. L’ascenseur fonctionne grâce à la génératrice. Bref, il n’y a pas de panique en ce lendemain de verglas.

Photo: Marco Fortier Le Devoir

« On fait une vigie auprès des résidences pour personnes âgées. La plupart ont une génératrice », dit Jean Melançon, directeur du service incendie de l’agglomération de Longueuil.

Les autorités municipales et Hydro-Québec doivent se rencontrer ce midi pour faire le point sur l’horaire prévu du rétablissement du courant sur la Rive-Sud. La Ville recommande aux résidents en panne d’électricité d’aller dans les bibliothèques municipales pour se réchauffer, faire du télétravail ou pour recharger leurs téléphones.

« Si le courant manque pour une plus longue période, on évalue d’autres mesures plus costaudes » pour loger la population sinistrée, explique-t-il.

Les 439 appels au 911 concernaient principalement le signalement de branches tombées sur des voitures ou sur la chaussée, des fils qui pendent aux arbres ou des flammèches occasionnelles, explique Jean Melançon. Les travaux publics de Longueuil ont aussi reçu 596 appels pour dégager la voie publique.

D’autres détails suivront.