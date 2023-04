Dur lendemain de verglas dans les cabanes à sucre

C’est un verglas qui ne pouvait pas tomber à un pire moment pour les érablières. À quelques jours de la longue et lucrative fin de semaine de Pâques, les annulations se multiplient dans les cabanes à sucre les plus affectées par les pannes d’électricité et les érables cassés. Pour certains, les mauvais souvenirs de 1998 ou de la pandémie refont surface.

Jeudi matin, à l’heure de tirer les rideaux pour jeter un oeil à l’extérieur, le spectacle des branches givrées a tout de suite écoeuré François Besnar. « C’est l’enfer », explique le père de famille et ancien propriétaire de l’érablière du Ruisseau situé à Coteau-du-Lac, en Montérégie. « Les dommages représentent 80 % de ce que c’était en 1998. »

À perte de vue, explique-t-il au bout du fil, ce sont des branches cassées, des érables couchés par terre, une désolation qui rappelle la crise du verglas survenue il y a 25 ans.

« Ce n’est pas aussi pire, mais c’est pas mal attaqué. Les branches sont encore pognées dans le verglas, explique-t-il. Ça casse et ça tombe de 30, voire 40 pieds de haut : vlang par terre! »,

L’électricité a manqué à partir de 16 h, mercredi, juste après le départ, heureusement, d’un groupe de 200 personnes. François Besnar s’attend à rester dans le noir encore quelques jours, juste au moment où la fin de semaine de Pâques, qui représente à peu près 20 % de son chiffre d’affaires, approche à grands pas. Déjà, les réceptions de jeudi tombent à l’eau. « Aujourd’hui, nous allons attacher les érables couchés pour essayer de les relever avec la pelle, raconte-t-il. Essayer, au moins, d’en sauver quelques-uns. »

L’érablière appartenait à son grand-père, puis à son père. « Moi, j’ai donné ça à mes enfants et je suis quasiment découragé pour eux, ajoute M. Besnar avec dépit. C’est moins pire que la guerre mais... Nous n’avions pas besoin de ça, ce matin. »

À Rigaud, la Sucrerie de la Montagne a appris à la dure les leçons de la crise de 1998. « Nous n’avions pas de génératrice, dans ce temps-là : c’était vraiment, vraiment difficile », se souvient la propriétaire Véronique Ménard. Le verglas ne l’aura pas surprise deux fois : « Pour nous, ça va très, très bien, à moins que les pannes durent encore longtemps. » Positive, elle compare les branches qui tombent sous le poids du verglas à « un ménage gratuit » offert par dame Nature.

Aux Vignobles de Chelsa, en Outaouais, le coeur n’est pas aussi léger. « Ça ne va pas très bien », explique la propriétaire Nathalie Martin. À l’approche de la fin de semaine pascale, ses frigos et ses congélateurs regorgent de denrées, mais malheur : il n’y a plus d’électricité. « J’ai de la nourriture pour environ 8000 $ et je n’ai pas de génératrice. Mon acériculteur court la ville pour tenter d’en trouver une : nous ne savons même pas encore à quel point nos érables sont amochés. »

Pâques représente, pour cette érablière de 110 places, environ 30 000 $ de revenus. « Je me sens vraiment comme en pandémie depuis ce matin, explique avec découragement Nathalie Martin. Le téléphone ne dérougit pas parce que les gens annulent et demandent de se faire rembourser. »

À l’Érablière Charbonneau, il y a eu plus de peur que de mal. Dans cette cabane de Mont-Saint-Grégoire, entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est davantage le temps chaud des prochains jours qui inquiète. « Nous, ç’a continué de couler malgré la météo, indique Mélanie Charbonneau, la propriétaire. Nous regardons plutôt la température parce qu’il annonce très, très chaud : là, ça devrait arrêter de ruisseler. »

La clientèle, toutefois, annule même si l’érablière, elle, ne manque pas d’électricité. « Les gens n’ont pas de courant chez eux et préfèrent annuler. Ce matin, par contre, ce sont surtout des appels pour savoir si nous sommes ouverts. Nous, explique encore Mélanie Charbonneau, nous ramassons notre eau d’érable et nous attendons nos clients. »

L’ombre de 1998 a frôlé l’érablière sans causer de dégâts. « Nous étions dans le triangle il y a 25 ans. Cette fois-ci, nous avons été épargnés. »

Sur ses réseaux sociaux, l’association des Producteurs et des productrices acéricoles du Québec (PPAQ) informait, jeudi matin, des démarches à réaliser pour obtenir de l’aide « en cas de catastrophe naturelle comme la tempête de verglas qui a frappé une partie du Québec ».

Le siège social de l’organisation lui-même subissait les contrecoups de la tempête. Le message suivant accueillait celui ou celle qui téléphonait, jeudi midi : « Veuillez noter qu’en raison de la panne d’électricité, nos lignes téléphoniques sont hors d’usage. Hydro-Québec n’est pas en mesure de nous indiquer à quel moment le service sera rétabli. »

L’association s’attelait à dresser le portrait de la situation, jeudi matin. En plus des dommages matériels subis par les arbres, les tubulures et les infrastructures, les pannes d’électricité peuvent avoir interrompu le bouillage du sirop, retardant d’autant les opérations à l’aube d’une fin de semaine cruciale.