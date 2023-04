Écoles fermées et point de presse après le verglas

Les établissements des Centres de services scolaires de Montréal, Marguerite-Bourgeoys et de la Pointe-de-l’Île, ainsi que ceux des Commissions scolaires English-Montréal et Lester-B.-Pearson, seront fermés jeudi, en plein lendemain de veille post-verglas. Les précipitations glacées ont causé près d’un million de pannes d’électricité depuis la veille, principalement à Montréal, en Montérégie, dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Outaouais. Les ministres Pierre Fitzgibbon et François Bonnardel feront l’état des lieux dans un point de presse à 9 h ce jeudi.