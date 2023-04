L’itinérance vue par les enfants

Confronté à de nouvelles tensions locales liées à l’itinérance, un organisme du quartier Saint-Roch tenait en fin de semaine un premier atelier pour enfants sur la question. Une expérience visant moins à les sensibiliser au phénomène qu’à savoir ce qu’ils en pensent.

Pourquoi les sans-abri ont-ils des chiens ? Sont-ils à la rue parce qu’ils ont perdu leurs parents ? Vont-ils penser qu’on se moque d’eux si on leur sourit ? « Les enfants n’ont pas le filtre des adultes et n’ont pas souvent l’espace pour être entendus », remarque l’une des animatrices de l’atelier, Mélanie Cournoyer. « Ils ont beaucoup de réponses aux questions que, nous-mêmes, on peut se poser. »

Lancée par l’organisme l’Engrenage, la discussion s’est déroulée samedi après-midi à la Maison des enfants de Saint-Roch. Le local est situé à quelques portes de la Cheminée nocturne, qui a accueilli les sans-abri toutes les nuits de cet hiver. La semaine, on y donne de l’aide aux devoirs ; la fin de semaine, on y organise des activités extérieures, comme cette visite à la cabane à sucre prévue la semaine prochaine.

L’Engrenage, qui organise des activités de dialogue autour du thème de l’itinérance dans le quartier, les visitait samedi dans le but de développer un outil d’animation pour enfants sur ce thème délicat.

Alors qu’une désagréable pluie d’hiver tombait dehors, le débordement de couleurs à l’intérieur offrait un contraste bienvenu. Des couleurs issues des décorations et de 1001 poissons d’avril, mais aussi des robes aux tissus africains éclatants de certaines fillettes, la moitié des enfants étant originaires d’anciennes colonies françaises comme le Cameroun et le Tchad.

Une diversité qui a donné lieu à la première surprise de l’activité. Alors que l’animatrice leur demandait comment s’appelaient les gens « qui n’ont pas de maison », les enfants d’origine africaine se sont écriés en choeur « des SDF ! ». Quand elle a leur a demandé ce que ça voulait dire, Saleh, 9 ans, a répondu « pauvre ». « À côté de notre appartement, il y a des magasins et des gens comme des SDF qui jouent de la guitare des fois », a ajouté Ange, 10 ans. « Quand je vois quelqu’un qui n’a pas de maison, ça me rend triste », a quant à lui glissé Clément, 6 ans.

La case 144

Afin de briser la glace, Mélanie avait d’abord fait la lecture à voix haute du livre La case 144, de Nadine Poirier et Geneviève Després, paru en 2019.

Cet ouvrage illustré relate le parcours de Léa, une petite fille qui fait la rencontre d’un sans-abri alors qu’elle joue à la marelle. Au départ, elle croit qu’il s’agit d’un génie, comme dans le conte d’Aladin. Le vêtement sur lequel il est assis serait alors un tapis magique ; et la tasse devant lui, une lampe merveilleuse. Elle découvre plus tard que la réalité est plus sinistre. Mélanie poursuit la lecture : « Pourquoi ne possédait-il qu’un morceau de trottoir alors qu’elle se sentait chez elle partout ? »

Assemblés autour d’une table, les enfants écoutent avec plus ou moins d’attention : l’une manipule sans relâche un cube Rubik pour rester concentrée ; une autre, de la « pâte élastique ».

Lorsque Mélanie leur demande de quoi parle le livre, les petits hésitent. Puis Clément lui chuchote à l’oreille que « c’est comme l’autre fois quand on avait vu le monsieur qui était couché dans la rue ».

Pour les enfants du quartier, l’itinérance est une réalité familière, faisait remarquer plus tôt une autre éducatrice, Camille Pilote. « Ils ne savent pas c’est quoi, même s’ils la côtoient. »

L’été dernier, relate-t-elle, la Maison des enfants de Saint-Roch a tenu un comptoir à limonade devant le parvis de l’église Saint-Roch. Les passants ont eu toutes sortes de réactions. Plusieurs étaient ravis et sont venus se faire servir à répétition, mais une femme s’est mise à crier et les enfants voulaient « savoir pourquoi ». « On en parle pour qu’ils se sentent plus à l’aise dans leur quartier. Après, ils auront moins peur quand on fait des marches. »

Prendre le pouls

« Moi, je me mets à leur place et je me sens comme triste », laisse tomber Évelyne, 7 ans, d’une toute petite voix. « Oui », renchérit un autre enfant.

Ils sont plusieurs à lever la main quand une autre animatrice leur demande ce qu’on pourrait faire pour les aider. « On pourrait leur donner de la nourriture, des amis, une maison. Ben, s’ils veulent… » dit l’une des grandes. Ambitieuse, Gloria parle de « partir une fondation pour SDF ». Saleh, lui, a suggéré d’ouvrir un immeuble « où il y aura plein de lits ». De leur donner des sous, mais « sans les cigarettes ».

« Est-ce qu’on va faire le truc ou on va juste en parler ? » demande Évelyne d’un ton craintif.

Plus tard, la jeune Aisha se demande « pourquoi les sans-abri ont des chiens ». L’animatrice de l’Engrenage, Trycia, lui répond que ces gens-là avaient peut-être « une maison où il y avait un chien » avant de vivre dans la rue. Saleh dit que les animaux, « ça permet de se sentir mieux » ; comme lui, quand il s’ennuie de sa maman. Ange suggère que les gens vivent peut-être dans la rue « parce que leurs parents sont décédés ».

L’une des animatrices demande si ça peut leur faire plaisir qu’on leur dise bonjour ou qu’on leur sourie. Les enfants hésitent. « Parfois, ils peuvent penser qu’on se moque d’eux », lance une autre enfant nommée Ange.

La discussion va finalement prendre fin sans conclusion, les enfants étant de plus en plus pressés de retourner à leurs mangas, aux poupées Barbie en robe de papier essuie-tout et aux poissons d’avril. Mélanie prévoit quand même de relancer l’échange lors d’une autre activité la semaine prochaine.

Dans un premier bilan de cette rencontre, les animatrices ont relevé que les enfants étaient réticents à s’ouvrir sur leurs émotions face à l’itinérance, mais qu’ils étaient moins nombreux qu’on pourrait le croire à manifester de la peur à l’endroit des sans-abri. « J’ai l’impression que la peur, ça vient des adultes. Les jeunes perçoivent les itinérants comme des gens qui n’ont pas de toit, de maison », note Trycia Laroche, stagiaire à l’Engrenage. « Ils n’ont pas parlé — à part une seule fois — de personnes en crise. » Des thèmes qu’elles envisagent de creuser davantage lors de prochaines rencontres.

L’Engrenage souhaite développer son « propre outil jeunesse » pour la population du quartier. « C’est souvent soulevé que les parents ne savent pas trop quoi dire à leurs enfants là-dessus », note Annie Mathieu, également de l’Engrenage. « On en est aux balbutiements pour développer du contenu », renchérit Trycia.