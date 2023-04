Plus de 710 000 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité

La pluie verglaçante qui s’est abattue sur le Québec laisse sa marque : en tout, plus de 710 000 clients étaient privés d’électricité mercredi en fin d’après-midi, selon le site Web d’Hydro-Québec.

À 17 h 46, près du tiers de la clientèle montréalaise et plus de la moitié de la clientèle de l’Outaouais avait perdu le courant. Un total de 711 233 clients sur 4 538 200 n’avaient pas accès à l’électricité.

Plusieurs dizaines de millimètres d’eau se sont abattues partout sur la province pendant la journée. La majorité du territoire fait l’objet d’un avertissement de pluie verglaçante par Environnement Canada.

Les régions les plus touchées sont Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides et Laval.

Le pont Victoria, reliant Montréal à Saint-Lambert, est entièrement fermé à la circulation pour une durée indéterminée, indique le site de Québec 511.

« Les pannes sont dues au cocktail météo, précise la porte-parole d’Hydro-Québec, Gabrielle Leblanc. Ce qui cause des pannes, c’est le mélange de précipitations et vent, ça alourdit la végétation. Il peut y avoir branches et arbres qui tombent sur les lignes. »

D’autres pannes possibles

Les équipes de la société d’État sont déployées sur le terrain dans des conditions jugées « extrêmement difficiles », souligne la porte-parole. « Les équipes qui devaient terminer à 17 h vont rester jusqu’à 23 h pour avancer le plus possible, note-t-elle. Elles sont à pied d’oeuvre pour rétablir le courant. »

Les précipitations de verglas des dernières heures causent présentement des #pannes dans plusieurs régions du Québec. Les pannes sont principalement causées par le poids du #verglas qui fait briser des branches et des arbres à proximité du réseau électrique et entrent en contact… pic.twitter.com/mGQjGJlgHj — Hydro-Québec (@hydroquebec) April 5, 2023

Sur Twitter, la société d’État a précisé en milieu d’après-midi qu’il est impossible de savoir à quel moment cesseront les pannes. « Comme l’événement météo est toujours en cours, d’autres pannes pourraient survenir et la situation peut encore évoluer sur le terrain. Il n’est donc malheureusement pas possible de donner de délai de rétablissement précis pour chaque lieu. » Plus de 500 employés sont sur le terrain pour rétablir la situation, affirme Hydro-Québec.

Le département des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique au Devoir que plusieurs événements de type « bris de branche » ou « fils électriques tombés » ont eu lieu, mais qu’il n’y a pas d’événement majeur avec des blessés à signaler. La centrale du 911 reçoit un fort volume d’appel, mais « on est en mesure de répondre à tous les appels et à toutes les situations sur le terrain », affirme une porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a affirmé sur Twitter suivre la situation de près. « Le centre de coordination est en place depuis hier et les équipes du [ministère de la Sécurité publique] sont en communication avec toutes les parties prenantes. […] Si vous devez prendre la route, adaptez votre conduite et soyez prudent. »

Une forte tempête de verglas est en cours. Le centre de coordination est en place depuis hier et les équipes du MSP sont en communication avec toutes les parties prenantes. @hydroquebec est mobilisé. Si vous devez prendre la route, adaptez votre conduite et soyez prudent. https://t.co/VQeMOcy9rt — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) April 5, 2023

D’autres régions touchées

Le déplacement du système météorologique devrait se déplacer vers l’est de la province au courant de l’après-midi.

« On s’attend à ce que le verglas soit terminé en fin de journée pour les régions de l’Ouest, mais on voit que la tempête se déplace vers Québec et l’Est, lentement mais sûrement. Nos équipes vont être prêtes à intervenir au besoin », laisse savoir la porte-parole d’Hydro-Québec, Gabrielle Leblanc.

Environnement Canada prévoit notamment que de 5 à 10 millimètres de verglas tomberont en Mauricie, dans la région de Québec et sur la Beauce à compter de mercredi soir, et ce, jusqu’à jeudi matin.

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera légèrement épargnée, alors que seulement de 2 à 4 millimètres de verglas devraient tomber d’ici jeudi.

Avec La Presse canadienne