Le SPVM dit multiplier les efforts pour lutter contre la violence armée

Au moment où la métropole fait face à une recrudescence ponctuelle du nombre de fusillades, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) assure mettre tous les moyens nécessaires en place en prévision de la saison estivale, qui rime souvent avec une augmentation de la violence armée.

Depuis près de trois semaines, les fusillades se sont accumulées dans la métropole, faisant gonfler à 25 le nombre de décharges par armes à feu enregistrées par le SPVM depuis le début de l’année, contre 17 à la même période l’an dernier.

C’est dans ce contexte que l’inspecteur David Shane a tenu à rencontrer la presse, mercredi après-midi, afin de rassurer la population qui pourrait être inquiète de cette récente augmentation du nombre de fusillades. « On est bien au courant des préoccupations », a assuré M. Shane.

Ce dernier a ainsi tenu à relativiser cette augmentation du nombre de fusillades, en soulignant que le nombre de tentatives de meurtres par armes à feu est pour sa part en baisse, 12 événements de ce type ayant été notés depuis le début de l’année, contre 15 à la même période l’an dernier. Un homicide par arme à feu est par ailleurs survenu depuis le début de 2023, contre trois pendant les premiers mois de 2022.

« Les statistiques sont donc similaires à l’an dernier, mais chaque incident de violence armée en est un de trop », a relevé M. Shane. D’autant plus que l’arrivée de la saison estivale pourrait contribuer à une recrudescence de la violence armée, a-t-il évoqué. « Comme corps policier, on se doit toujours de prévoir le pire », a lancé M. Shane, tout en notant que les fluctuations dans le nombre de cas de violence armée à Montréal sont « assez imprévisibles ».

135 armes saisies

M. Shane a ainsi assuré que le SPVM multiplie les efforts pour s’attaquer à ce phénomène, la violence par armes à feu étant « la priorité opérationnelle numéro un » du corps de police. En ce sens, David Shane a annoncé que le projet ARRET, lancé en septembre 2022, se prolongera « tout le printemps ». Cette équipe comportait au moment de son dévoilement, l’an dernier, 68 policiers qui se consacrent uniquement à la lutte contre la violence armée.

Le corps de police a d’ailleurs saisi 135 armes à feu depuis le début de l’année, contre 121 à pareille date, l’an dernier, a indiqué M. Shane. « On ne connaît pas l’origine, mais ce sont des armes illégales, acquises illégalement », a relevé l’inspecteur, qui a détaillé plusieurs cas où des interpellations policières dans l’espace public ont permis de dénicher des armes à feu qui se trouvaient notamment dans des véhicules.

Le SPVM a par ailleurs arrêté deux personnes de plus qu’à pareille date l’an dernier en lien avec la violence par arme à feu, pour un total de 78 individus. « Récemment, on n’a jamais été aussi efficaces pour résorber les cas de violence par coups de feu », a fait valoir David Shane, qui a salué l’efficacité du travail d’enquête du SPVM.

« Il n’y a plus d’anonymat pour les criminels qui viennent tirer des coups de feu dans nos rues. On réussit à résoudre les crimes, on réussit à les identifier [les criminels] et on réussit à les arrêter de plus en plus », a affirmé l’inspecteur, qui estime qu’il n’existe « aucun endroit assez loin pour se cacher après avoir tiré des coups de feu à Montréal ». L’an dernier, a-t-il rappelé, le SPVM a épinglé une quinzaine de suspects qui se trouvaient à « différents endroits à l’extérieur du Québec et du Canada » afin de les « rapatrier » dans la métropole.

Défis de recrutement

David Shane reconnaît cependant que les problèmes de rétention de la main-d’oeuvre au SPVM sont préoccupants. L’an dernier, un nombre record de 78 démissions ont été enregistrées dans le corps de police, tandis qu’une vingtaine de départs se sont ajoutés depuis le début de l’année, selon la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

Afin de s’attaquer à cet enjeu, le SPVM mise notamment sur un programme qui facilite l’embauche de recrues issues de la diversité, en plus d’améliorer les conditions salariales des employés nouvellement recrutés. Ainsi, le SPVM se donne comme objectif d’embaucher 310 policiers cette année, soit une centaine de plus que l’an passé.

Le corps de police assure d’autre part miser sur la prévention de la violence armée, notamment en effectuant des opérations de porte-à-porte et des visites dans les commerçants. Ce sont par ailleurs 127 interventions en prévention qui ont été réalisées dans les écoles de Montréal depuis le début de l’année, ce qui a permis de rejoindre au total 3270 jeunes sur l’île de Montréal.