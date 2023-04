Des Québécois arrêtés dans une frappe en cybercriminalité internationale

Une frappe mondiale s’est déroulée mardi dans 14 pays contre des acheteurs d’informations d’identification volées sur le site Genesis Market, dans le but de commettre des fraudes à l’international. La Sûreté du Québec (SQ) s’est chargée des opérations en sol québécois : elle a arrêté six personnes et procédé à quatre perquisitions de matériel informatique.

« C’est la plus grande opération en cybercriminalité réalisée au Canada », a expliqué mercredi matin le lieutenant de la SQ Jean Le Bel, responsable de la division des enquêtes en cybercriminalité.

Mardi, dans des pays d’Europe, en Amérique et en Australie, des perquisitions et des arrestations ont été faites contre des utilisateurs de Genesis Market, l’un des plus importants sites d’achat criminel au monde, prisé par les fraudeurs informatiques.

Ceux qui s’y connecteront désormais verront cet avis : « Ce site a été saisi » par le FBI.

Photo: Sûreté du Québec

Plusieurs forces policières ont mené la frappe simultanée dont le FBI, la GRC et Europol.

Au Québec, ce sont plus de 175 agents de la SQ qui ont été déployés sur le terrain mardi dans le cadre de l’opération nommée « Cookie Monster » par le FBI. En plus des six arrestations au Québec — quatre hommes et deux femmes — 59 personnes qualifiées de « sujets d’intérêt » ont reçu la visite de policiers qui leur ont fait des mises en garde. D’autres arrestations demeurent ainsi possibles, a indiqué la SQ.

Iris, un cyberchien entraîné à détecter du matériel informatique, a même été prêté par le FBI à la SQ. Le labrador noir a participé aux quatre perquisitions effectuées mardi dans la grande région de Montréal et à Québec. Il s’agissait seulement de la fois qu’il venait au Canada, a fait savoir le porte-parole de la SQ Benoît Richard.

Photo: Sûreté du Québec

Sur Genesis Market, il était possible d’acheter des données d’identification, ce qui pouvait permettre aux fraudeurs d’accéder à des comptes bancaires, par exemple, en évitant les mesures de protection comme la « double identification », a expliqué le sergent de la SQ Marc-André Piché, qui fait partie de l’unité d’enquête en cybercriminalité.

Des « environnements d’usagers » étaient vendus, c’est-à-dire une combinaison de mots de passe et d’informations d’identification de connexion, ce qui faisait en sorte que lorsque le fraudeur se connectait, il ne laissait pas de trace distincte : la connexion était faite comme s’il s’agissait de son légitime propriétaire.

Les têtes dirigeantes de Genesis Market seraient en Russie, tout comme la plupart de ses serveurs informatiques, a indiqué le FBI à la SQ.

C’est la force policière fédérale qui a procédé à une surveillance de longue haleine du site et de ses utilisateurs, a indiqué la SQ qui a reçu une liste d’importants utilisateurs québécois.

Ils y ont dépensé beaucoup d’argent, a rapporté le lieutenant Le Bel. Des milliers de profils d’utilisateurs volés y ont été achetés par des Québécois. La SQ déterminera, après enquête et analyse, si ces données ont servi à commettre des vols ou d’autres infractions criminelles.

Les six personnes pourraient être accusées d’utilisation non autorisée d’ordinateurs, ainsi que de possession de dispositifs permettant l’utilisation non autorisée d’ordinateurs. Certaines de ces personnes se connaissaient, et certaines avaient des antécédents criminels, a précisé M. Piché.