Plus de peur que de mal pour l’incendie d’un bâtiment en rénovation du Centre-Sud

Un imposant incendie a fait rage mercredi matin dans un bâtiment en cours de rénovation de cinq étages situé à l’est du centre-ville, mobilisant une soixantaine de pompiers. Le brasier, survenu à côté d’un bâtiment gouvernemental, n’a toutefois fait aucun blessé.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu un appel à 8 h 43 concernant un incendie en cours dans le quartier Centre-Sud, à l’est du centre-ville de Montréal.

Rapidement, des camions de pompier ont défilé sur la rue Sainte-Catherine Est afin de se rendre à l’intersection de la rue Fullum. Ils se sont alors attelés à maîtriser un incendie qui s’est propagé sur tous les étages d’un bâtiment en construction, déclenchant deux alarmes incendie. Une ambulance a été envoyée sur place par mesure de précaution, mais personne n’a été blessé dans cet incendie, qui avait déjà été maîtrisé par les pompiers peu avant 10 h.

En tout, 65 pompiers ont été déployés dans le cadre de cette opération, tandis que plusieurs policiers ont aussi été mobilisés pour contrôler la circulation routière, notamment afin d’empêcher les véhicules de circuler sur la rue Fullum.

On ignore pour l’instant la cause de cet incendie, qui a pris forme dans un conteneur au sol avant de se propager jusqu’au toit du bâtiment, indique au Devoir le chef de la section de prévention au SIM, William Murray. Plusieurs travailleurs se trouvaient dans ce bâtiment au moment de cet incendie, mais ceux-ci ont pu être évacués sains et saufs, ajoute M. Murray en entrevue.

Feu de bâtiment - Intersection Fullum et Ste-Catherine Est - Deuxième alarme - Coupure de courant possible. Merci d'éviter le secteur. pic.twitter.com/0UUMe8IELl — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) April 5, 2023

L’incendie, qui a dégagé un imposant nuage de fumée visible à quelques kilomètres à la ronde, aura ainsi fait plus de peur que de mal. Le brasier a d’ailleurs pris forme dans un bâtiment adjacent à un immeuble d’une dizaine d’étages logeant les bureaux de plusieurs organismes gouvernementaux, incluant Hydro-Québec et la Société québécoise des infrastructures, selon le rôle d’évaluation foncière de la Ville de Montréal. On y trouve aussi des bureaux occupés par des ministères du gouvernement du Québec.

Deux pompiers blessés

Cet incendie est survenu en parallèle d’un autre, de grande ampleur, qui a forcé l’évacuation au milieu de la nuit de dizaines de personnes qui occupaient un bâtiment résidentiel de trois étages de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Par mesure de précaution, les pompiers de Montréal ont aussi évacué les résidents des immeubles voisins, tous très près les uns des autres.

Urgences-santé indique d’ailleurs au Devoir avoir dû porter assistance à deux pompiers qui ont été blessés dans le cadre de cette opération. Aucun résident du bâtiment incendié n’aurait toutefois été blessé.