La famille roumaine morte à Akwesasne allait être expulsée

C’est une décision poussée par le désespoir, je ne peux trouver aucune autre raison », dit Peter Ivanyi. En 25 ans, cet avocat en droit de l’immigration et des réfugiés, en a vu d’autres. Mais il n’avait jamais vu ses clients mourir tragiquement. Après avoir vu sa demande d’asile et d’autres recours refusés, cette famille rom de Roumanie a trouvé la mort le même jour que la date prévue de son expulsion.

Florin Iordache, 28 ans, sa femme Cristina Monalisa Zenaida Iordache, et leurs enfants en très bas âge figurent parmi les huit corps repêchés la semaine dernière à Akwesasne. Quatre autres personnes ont péri dans le même naufrage, maintenant identifiées comme étant les membres de la famille Chaudhari, originaire de l’Inde. Tous se dirigeaient vers les États-Unis dans une petite embarcation qui a été retrouvée elle aussi sur la partie du territoire mohawk, au Québec.

Me Ivanyi connaît le couple depuis son arrivée au Canada en 2018. Ils avaient tous deux 23 ans et ont déposé une demande d’asile à leur arrivée par avion.

Chaque décision qu'il prenait était motivée par le désir de ne pas retourner en Roumanie et voir ses enfants vivre la vie misérable que lui et d'autres Roms sont obligés d'endurer. Il était purement motivé par l'amour pour ses enfants.

Les deux enfants, l’un âgé de presque trois ans et l’autre un bébé d’un an, étaient tous deux nés au Canada et détenaient donc un passeport canadien. Sur la page Facebook de Florin Iordache — établie comme authentique par l’avocat —, on voit la famille qui fête des anniversaires ou pose fièrement devant les chutes Niagara, avec le drapeau canadien en commentaire. Le père de famille s’y décrit comme pianiste, amoureux de la musique, de sa femme et de ses enfants, ainsi que croyant.

« Ils étaient ethniquement Roms de Roumanie. C’est un peuple historiquement discriminé et persécuté », explique l’homme d’un cabinet de Toronto.

L’appartenance à une race ou à un groupe social fait partie des motifs admis pour devenir réfugié au Canada. Ce statut est toutefois octroyé sur la base de la persécution individuelle, note-t-il, et c’est donc en ce sens qu’il avait amassé toute la documentation nécessaire. M. Ivanyi les décrit comme ayant toujours été la cible de discrimination en Roumanie, notamment en emploi. « Leurs enfants n’avaient pas de perspective de pouvoir étudier là-bas », dit-il.

Ce n’est pas leur crédibilité que le commissaire chargé d’évaluer leur demande à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a remise en doute. « La décision était que ce n’était pas assez grave. Qu’on ne leur avait jamais refusé l’accès à un logement ou à des services médicaux. Qu’ils avaient réussi à subvenir à leurs besoins dans le passé », décrit l’avocat, la voix vacillante par moments.

C’est d’ailleurs des motifs semblables qui ont été évoqués dans leur Examen des risques avant renvoi (ERAR), une procédure de dernier recours pour éviter l’expulsion. À cette étape, les demandeurs doivent prouver qu’ils font face à des menaces à leur vie, à la torture ou à des traitements cruels et inusités.

« C’est une évaluation superficielle non seulement de leur cas, mais de la situation critique des Roms », estime M. Ivanyi. La demande d’ERAR des Iordache a également été refusée, ont-ils appris le 9 mars dernier. Ils avaient alors 15 jours pour faire appel de cette décision, ce qu’ils ont fait, mais qui n’a pas empêché une date d’expulsion d’être fixée : le mercredi 29 mars dernier, les autorités avaient prévu les renvoyer en Roumanie.

Leur appel était encore en processus, précise Me Ivanyi, mais ils se sont embarqués dans leur voyage mortel avant d’en connaître l’issue. « Un appel est toujours plus difficile à gagner qu’en première instance. Plus vous êtes refusés, plus c’est dur », observe-t-il.

M. Iordache aurait déjà été intercepté aux États-Unis et renvoyé en Roumanie, selon des informations obtenues par le Toronto Star et publiées en soirée mardi. Il serait revenu avec sa femme au Canada en 2020 pour redéposer une demande d’asile. Il n’avait pas été possible pour Le Devoir d’obtenir des documents pour valider cette information au moment d’écrire ces lignes.

Il reste que « dans leurs esprits, ils avaient épuisé tous leurs recours », dit l’avocat. M. Iordache était obsédé par l’idée d’offrir un meilleur avenir à ses enfants, se souvient-il. « Chaque décision qu’il prenait était motivée par le désir de ne pas retourner en Roumanie et voir ses enfants vivre la vie misérable que lui et d’autres Roms sont obligés d’endurer. Il était purement motivé par l’amour pour ses enfants. »

Un contexte plus large

Le taux d’acceptation des demandes d’asile déposées par des personnes originaires de Roumanie est plus élevé que la moyenne à la CISR, ce qui n’empêche pas plus du quart des demandeurs d’avoir été rejetés dans les dernières années. Depuis 2017, Ottawa n’exige plus de visas pour les voyageurs en provenance de ce pays. Le nombre de demandeurs a grimpé depuis lors, à plus de 1300 en 2018, puis 538 en 2019, avant de redescendre durant les années de restrictions pandémiques.

Il y a également eu un nombre important de « désistements » depuis 2018, ce qui survient lorsque des demandeurs décident d’abandonner leur dossier ou quittent volontairement le pays. Me Ivanyi croit que plusieurs Roms pourraient avoir décidé de rejoindre de la famille ou des proches aux États-Unis. Avant l’exemption canadienne de visa, plusieurs Roumains demandaient plutôt l’asile chez notre voisin du Sud, en passant par le Mexique.

Depuis le début de l’année 2023, la patrouille frontalière américaine a appréhendé 259 personnes d’origine roumaine sur la frontière canado-américaine qui tentaient de traverser, dont 21 enfants avec leur famille et un mineur non accompagné. En comparaison, ce sont 449 personnes roumaines qui ont été interceptées en 2022.

À Akwesasne, Casey Oakes, 30 ans, manque toujours à l’appel. Dans un communiqué mardi, la police mohawk d’Akwesasne a affirmé que leurs enquêteurs croient maintenant qu’il est lié à la mort des huit personnes.

Lien avec Roxham ?

L’avocat de cette famille défunte se refuse à établir un lien avec les modifications à l’Entente sur les tiers pays sûrs qui sont entrées en vigueur une semaine avant la mort de la famille Iordache.

Depuis la « fermeture » de Roxham, plusieurs groupes de défense des droits des migrants disent craindre que l’impossibilité de demander l’asile à la frontière les pousse à prendre plus de risques. Amnistie internationale a notamment insisté sur le fait que ces nouvelles restrictions ne mettront pas fin aux traversées irrégulières. « Au contraire, cela pousse les personnes migrantes à tenter des traversées toujours plus dangereuses. La tragédie d’Akwesasne en est l’exemple le plus récent », a réitéré mardi France-Isabelle Langlois, directrice générale de cette organisation pour le Canada francophone.

« On est encore en train d’absorber cette nouvelle », dit quant à lui Peter Ivanyi. Après l’avoir d’abord appris d’un interprète de la communauté rom de Toronto, il a suivi les nouvelles en développement à la radio toute la fin de semaine. Il espère surtout que ces morts tragiques puissent mettre une pause à la polarisation ambiante autour des réfugiés. « Ce n’est plus une question d’être d’accord ou non avec l’immigration. À partir du moment où l’on met un visage sur cette tragédie, personne ne peut rester insensible. Il faut le dire : voici le visage de deux enfants canadiens morts. »