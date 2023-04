Casey Oakes, porté disparu, est bien lié au drame d’Akwesasne

Les autorités qui enquêtent sur la disparition d’un homme d’Akwesasne dont le bateau a été retrouvé près des corps de huit migrants tirés du fleuve Saint-Laurent, la semaine dernière, confirment maintenant qu’il est relié à ce dossier.

Dans un communiqué, la police mohawk d’Akwesasne affirme mardi que Casey Oakes est lié à la découverte dans le fleuve, jeudi et vendredi, des huit victimes, sans fournir plus de détails.

M. Oakes, âgé de 30 ans, est toujours porté disparu et la police poursuivait mardi ses recherches sur ce territoire, en Montérégie.

La police a déjà indiqué que les huit victimes appartenaient à deux familles, l’une d’origine roumaine et l’autre en provenance de l’Inde.

Les autorités estiment que ces huit personnes auraient tenté de pénétrer illégalement aux États-Unis depuis le Canada via le territoire mohawk d’Akwesasne, qui chevauche les frontières du Québec, de l’Ontario et de l’État de New York.

Casey Oakes a été vu pour la dernière fois mercredi soir aux commandes d’un bateau qui a été retrouvé près des corps des migrants. La police a aussi déclaré que des vêtements appartenant à M. Oakes avaient été retrouvés.