Trump arrive au tribunal pénal de Manhattan pour sa comparution

« Ce n’est pas un jour de manifestation. C’est celui de la récompense ».

Avec plusieurs de ses amis, Nadine Seler est arrivée tôt mardi matin dans le Collect Pond Park, juste en face de la Cour pénale de Manhattan où cet après-midi, l’ex-président Donald Trump comparaît pour faire face à des accusations criminelles.

L’ancien locataire de la Maison-Blanche, qui ambitionne d’y retourner en 2024, est entré dans le palais de justice installé dans le sud de l’île, en vue de sa mise en accusation formelle par un juge, à 14 h 15.

La semaine dernière, un grand jury a décidé de mettre en accusation le populiste après enquête sur le financement illégal de sa campagne électorale de 2016. Les crimes qu’il aurait commis sont liés à un versement d’argent pour acheter le silence d’une actrice porno avec qui il aurait commis un adultère.

Une journée attendue

La mise en examen d’un ancien président marque une première dans l’histoire des États-Unis. Et un jour béni pour Nadine Seler.

« Cela fait depuis 2020 que l’on attend cette journée », a-t-elle dit tout en tenant une pancarte attaquant les accusations d’injustice lancée par le milliardaire depuis l’annonce de sa comparution devant la justice de Manhattan. On pouvait y lire : « les sorcières savent qu’il ne s’agit pas d’une chasse aux sorcières ». « Et l’on espère que cela va marquer le début d’une autre série d’autres mises en accusation contre lui ».

Photo: Fabien Deglise Le Devoir

Alors que Donald Trump est traqué par plusieurs autres tribunaux au pays, pour avoir volé des documents secrets à la fin de sa présidence ou inciter l’insurrection le 6 janvier 2021, mardi, la justice de Manhattan pourrait ouvrir le bal des mises en examen du populiste, pour la manipulation de document comptable et une possible fraude des lois électorales du pays liée au versement de ce pot-de-vin de 130 000 $.

L’ex-élu, qui a remis sa machine électorale en marche en prévision de la présidentielle de 2024, était attendu cet après-midi au 15e étage de la Cour pénale pour se plier, comme tous les autres prévenus, à la prise de ses empreintes digitales et de sa photo d’identité judiciaire, suivi de la lecture par le juge Juan Merchan, censé présider la séance, des actes d’accusation retenus contre lui. Les avocats de Donald Trump ont déjà annoncé qu’ils allaient présenter une réponse de non-culpabilité.

« C’est un scandale, c’est une honte », a laissé tomber Dion Chane, venu de Brooklyn pour témoigner son soutien au populiste avec un immense drapeau sur lequel il était écrit : « Trump ou la mort ». « Nous ne serons pas les témoins silencieux de ce gaspillage d’argent par la justice pour incriminer un homme qui n’a rien fait. Je manifeste pour Trump depuis qu’il est entré en politique. Et je vais continuer à le faire jusqu’à ce que notre pays soit libre ».

En milieu de matinée, un appel à la manifestation lancé par la représentante de la Georgie, Marjorie Taylor-Greene, une alliée à la voix forte du populiste, a fait patate aux abords du tribunal où depuis la veille, elle annonçait pourtant une mobilisation d’envergure, avec le New York Young Republican Club, en soutien à l’ancien président. À son arrivée, les journalistes l’attendant étaient finalement plus nombreux que ses manifestants.

« Les partisans de Donald Trump vont arriver plus tard, a assuré Marverick Stow, 19 ans, drapeau américain en main, arrivée au petit matin, pour « dénoncer l’instrumentalisation de la justice par les démocrates », a-t-il dit. « C’est une journée sombre pour notre pays ».

« Contrôlez-vous »

Lundi, en conférence de presse, le maire de New York, Eric Adams, avait mis en garde les fidèles du populiste, contre de possibles débordements. « Bien qu’il puisse y avoir des agitateurs dans notre ville [mardi], notre message est clair et simple : contrôlez-vous », a-t-il dit. « New York est notre maison, pas un terrain de jeu pour votre colère mal placée. »

Sur l’heure du midi mardi, les manifestations, autant des partisans que des opposants de l’ex-président, étaient toujours localisées aux abords du tribunal, et toujours sous contrôle d’un déploiement d’envergure de forces policières. Et ce, malgré les appels à la protestation et les attaques lancés par plusieurs républicains contre le camp démocrate, dans la foulée de cette mise en examen historique d’un ex-président.

Cette mise en accusation « assure presque » que Donald Trump va être le candidat républicain de 2024, a claironné le sénateur Lindsey Graham de la Caroline du Sud, proche du populiste, dans une entrevue accordée lundi à Sean Hannity, commentateur politique de la droite radicale américaine. « Donald Trump n’aura pas pu tout seul unifier les républicains aussi bien que le procureur de Manhattan, Alvin Bragg [qui a mené l’enquête qui vaut désormais une mise en examen de Trump], vient de le faire », a-t-il dit.

« À ce jour, la controverse et les allégations de violation de la loi n’ont fait qu’aider Donald Trump, a commenté en entrevue au Devoir lundi, Keith J. Bybee, vice-doyen de la Faculté de droit de la Syracuse University, dans l’État de New York. Trump exulte sa notoriété par cette affaire criminelle. Immédiatement après son inculpation, sa campagne a ramassé pas moins de 4 millions de dollars en contributions ». Mais si cela agit sur sa base, il est difficile d’affirmer qu’il en sera de même sur les électeurs, le jour d’une élection générale, conclut-il.

Avec Agence France-Presse