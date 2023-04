Record de démissions au SPVM dit le président de la Fraternité

Les policiers de Montréal vivent des heures difficiles : il y a un « record » de 78 démissions l’an dernier et pas moins d’une vingtaine de plus depuis le début de cette année.

« Honnêtement, c’est difficile », a déclaré le président de leur syndicat, Yves Francoeur, en commission parlementaire à l’Assemblée nationale mardi matin, où il a dénoncé les nouvelles sanctions déontologiques que veut imposer le gouvernement dans le projet de loi 14.

Or selon ce que le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal a laissé entendre, ses membres subissent déjà trop de pressions et ces sanctions ne feraient qu’en rajouter.

Il a indiqué que les consultations auprès des cinq psychologues du programme d’aide offert aux policiers ont augmenté de 56 %, entre 2017 et 2021.

Le projet de loi 14 modifierait notamment le rôle du Comité de déontologie policière, qui deviendrait un tribunal.

« Cela dépasse les bornes », a affirmé M. Francoeur concernant les sanctions.

Il rejette, par exemple, l’imposition de sanctions comme un examen médical, un programme d’aide, de l’engagement communautaire et un stage d’immersion sociale.

Ce sont des mesures qui « malmènent les travailleurs », qui « traitent injustement les policiers et les traitent comme des délinquants ».

Selon M. Francoeur, cela ne relève pas d’une sanction déontologique.

Interpellations policières aléatoires

Par ailleurs, il a mis en garde le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui devrait fournir des « lignes directrices » sur les interpellations policières aléatoires, si le projet de loi est adopté.

Ce type d’interpellation, condamné par la Cour parce qu’associé à du « profilage racial », est néanmoins nécessaire pour lutter contre les gangs de rue, a suggéré M. Francoeur.

« La ligne est très mince entre le travail de renseignement criminel et l’encadrement de la pratique » de l’interpellation, a prévenu M. Francoeur.

« Trop l’encadrer dans le contexte de la violence actuelle » à Montréal est nuisible, a évoqué le président du syndicat.

Les policiers doivent faire leur travail et c’est ce que « 90 % de la population » demande pour vivre en sécurité, a insisté M. Francoeur.

« Les citoyens demandent des policiers actifs et proactifs. »