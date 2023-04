Énergir veut forcer le virage vers le gaz naturel renouvelable

Les nouveaux clients qui se brancheront au réseau d’Énergir ne pourront plus, dès l’an prochain, consommer du gaz naturel de sources fossiles. Le distributeur forcera le virage vers le gaz naturel renouvelable, qui deviendra une obligation pour tout nouveau raccordement.

Dès le printemps 2024, deux choix seront ainsi offerts aux nouveaux clients qui voudront se raccorder au réseau de l’ancienne Gaz Métro. Ils pourront se tourner vers un système biénergie-GNR, qui utilise l’électricité comme principale source d’énergie à l’exception des périodes de grands froids où ils auront recours au gaz naturel renouvelable (GNR). L’autre option : ne consommer que du GNR.

« La Régie doit prendre le temps d’analyser le dossier. On pense que dans un an, on pourrait faire uniquement des nouveaux branchements carboneutres. Évidemment, on ne contrôle pas le calendrier réglementaire », explique au Devoir Stéphanie Trudeau, vice-présidente directrice chez Énergir.

Les clients, aussi bien résidentiels que commerciaux et institutionnels, devront se plier à ces nouvelles exigences. « On pense que si on fait bien notre job, on peut aller chercher — surtout avec les systèmes biénergie — les segments commercial et institutionnel. On ne se cachera pas que dans le résidentiel, on va en perdre », dit-elle.

L’obligation de consommer du GNR est l’aboutissement d’un virage entamé il y a plusieurs années, dit Mme Trudeau. « À partir de 2019, on a arrêté de commercialiser de façon active le gaz naturel fossile. Ensuite, on a enlevé [il y a quelques jours] les subventions pour le gaz naturel 100 % fossile. Tout s’est resserré. »

Énergir souhaite atteindre la carboneutralité des bâtiments qu’elle dessert d’ici 2040 et de l’énergie qu’elle distribue d’ici 2050. Pour ce faire, l’entreprise compte réduire les volumes de gaz naturel fossile et augmenter la quantité de gaz naturel renouvelable (GNR) dans son réseau. Celui-ci représente environ 1 % du volume actuellement consommé. Mieux que quiconque, l’entreprise sait que son avenir passe par une clientèle, certes moins nombreuse, mais plus payante.

« Il faut qu’on arrête de se comparer avec le gaz fossile [qui est plus bas] ; il faut plutôt se comparer avec l’électricité, qui est verte. Pour un petit commerçant, c’est plus avantageux de se tourner vers la biénergie-GNR que vers le tout électrique », rappelle-t-elle.

Ce virage suit une tendance à la baisse des branchements au réseau d’Énergir au cours des dernières années. Même si les mises en chantier ont récemment atteint des records, le distributeur a constaté une décroissance notable du nombre de nouveaux branchements au fil du temps.

En six ans, leur nombre a chuté de près de 35 % dans toute la province, passant de 4168 en 2017 à 2744 en 2022. « À Montréal, on a observé une baisse de près de 40 % », précise Stéphanie Trudeau.

L’an dernier, le GNR n’a représenté que 0,6 % du volume distribué par le réseau d’Énergir. L’entreprise soutient avoir sécurisé un approvisionnement pour que le GNR totalise 1,2 % dès cette année. D’ici l’automne 2024, les volumes distribués devraient représenter 2,4 % des volumes du réseau, et 5 % l’année suivante.