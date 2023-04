Qui est Jeremy Hansen, premier Canadien à participer à une mission lunaire?

Un astronaute de l’Agence spatiale canadienne participera à la première mission habitée vers la Lune depuis la fin du programme Apollo, en 1972. Ce sera l’Ontarien Jeremy Hansen qui fera partie de l’équipe de la mission Artemis II, qui doit faire le tour de la Lune en 2024.

Né en Ontario en 1976, Jeremy Hansen s’est très tôt initié à l’aviation dans les Cadets de l’air. À 17 ans, il obtient son brevet de pilote, puis est admis au Collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Il décroche ensuite un baccalauréat en sciences spatiales et une maîtrise en physique au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, en Ontario. À 27 ans, il devient pilote de CF-18, un avion de combat capable d’effectuer plusieurs missions différentes dans divers escadrons d’appui tactique.

En 2009, l’Agence spatiale canadienne (ASC) le sélectionne comme astronaute, avec David Saint-Jacques. En 2017, la NASA lui confie la formation d’astronaute des nouvelles recrues.

Avant d’être affecté à la mission Artemis II, Jeremy Hansen s’est illustré comme agent de liaison avec l’équipage de la Station spatiale internationale au centre de contrôle de mission de Houston. « Compte tenu de son expertise, de ses expériences et des tâches qu’il a assumées, il semblait particulièrement adapté pour cette mission », a commenté Mathieu Caron, directeur de la section Astronautes, sciences de la vie et médecine spatiale à l’ASC, depuis Houston où on venait de présenter les quatre astronautes de la mission Artemis II, dont le Canadien Jeremy Hansen et trois États-Uniens : l’ingénieure Christina Koch, le pilote Victor Glover et Reid Wiseman, qui sera le commandant de la mission.

Lors de la cérémonie annonçant sa nomination au sein de l’équipe d’Artemis II, M. Hansen a salué l’esprit d’ouverture des États-Unis, qui a fait le choix de s’associer au Canada pour cette mission. Le Canada participe également au programme Artemis en fournissant le Canadarm3. L’Agence spatiale européenne et l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise y apportent également une importante contribution.

Quatre astronautes canadiens étaient médicalement et techniquement aptes à relever ce défi a poursuivi M. Caron : outre Jeremy Hansen, il y avait l’ingénieure Jennifer Sidey-Gibbons, âgée de 34 ans, le pilote d’essai et lieutenant-colonel de l’Aviation royale canadienne Joshua Kutryk, âgé de 41 ans, et David Saint-Jacques, 53 ans, astrophysicien, médecin et ingénieur.

Au sein de l’équipage d’Artemis, Jeremy Hansen est désigné comme spécialiste de mission, mais la mission est encore en développement. Il y a encore beaucoup d’aspects à déterminer, dont le partage des tâches. « Durant les prochains 18 à 24 mois, on procédera à différentes simulations [de la séquence des manoeuvres à effectuer] tout en tenant compte des contingences afin d’être fin prêts à toute éventualité quand les astronautes seront à bord de la capsule Orion », a précisé M. Caron.

La mission Artemis II durera environ dix jours. L’équipage décollera du Centre spatial Kennedy en Floride. La capsule devrait atteindre une altitude de 70 000 km. À cette altitude, qui est nettement supérieure à celle de 400 km à laquelle la station spatiale internationale navigue, l’équipage effectuera une orbite autour de la Terre d’environ 24 heures durant laquelle on s’assurera que tous les systèmes de la capsule Orion fonctionnent correctement. Ensuite, les astronautes se dirigeront vers la Lune. Un voyage de quatre jours leur permettra de se rapprocher de la Lune, puis d’en faire le tour avant de revenir vers la Terre en quatre jours. « Le principal objectif de cette mission est de s’assurer que tous les systèmes de la capsule et du système de lancement fonctionnent adéquatement avec des astronautes à bord. On a vu avec Artemis I [mission inhabitée] que tout allait bien. Maintenant, on effectuera un vol habité pour vérifier la manoeuvrabilité de la capsule en mode manuel, les instruments à bord et tout ce dont on aura besoin pour les prochaines missions Artemis », a expliqué M. Caron.

Rappelons que l’objectif ultime du programme Artemis est la mise sur pied d’une base durable à la surface de la Lune. Cette base constituera un tremplin pour des expéditions futures sur Mars. « Ce [c’est-à-dire Artemis II] sera le deuxième pas de l’Homme vers Mars », a lancé l’astronaute Victor Glover lors de sa présentation au public.

Ce sera lors de la mission Artemis III que des astronautes fouleront le sol lunaire. La NASA a prévu d’installer en orbite autour de la Lune la station spatiale lunaire Gateway, qui jouera le rôle de passerelle, de pied-à-terre à partir duquel les astronautes partiront explorer la surface de la Lune. Cette station décrira une orbite excentrique autour de la Lune qui lui permettra d’être toujours visible de la Terre.

« On vise de lancer la mission Artemis II en novembre 2024, cependant la NASA va prendre le temps qu’il faut pour s’assurer de bien comprendre les données reçues de la mission Artemis I [qui a eu lieu du 16 novembre au 11 décembre 2022] pour s’assurer que le décollage d’Artemis II se fasse de façon sécuritaire pour une mission remplie de succès », a indiqué M. Caron.