Des demandeurs d’asile envoyés en Ontario rêvent de Montréal

Ils ont traversé 14 pays à pied, en bateau, en bus, en avion. Vers 4 h du matin, le 24 février dernier, épuisés, au bord des larmes, ils croyaient presque arriver au bout de leur périple : un chauffeur de taxi de Plattsburgh, dans l’État de New York, les a déposés au chemin Roxham. C’était un mois avant la fermeture de ce point d’entrée vers le Canada.

Le lendemain, Nancy et Feniel Revencharles, un couple d’Haïtiens de 33 ans, étaient convaincus qu’ils monteraient à bord d’un bus à destination de Montréal. Ils ont plutôt eu la surprise de se faire conduire vers Niagara Falls, en Ontario.

Comme un nombre indéterminé de demandeurs d’asile emmenés contre leur gré dans la province voisine, ils ont rapidement refait le chemin inverse. Le couple a pris un bus vers Montréal, où ils rêvaient depuis des années de s’installer. « On ne parle pas l’anglais. C’était difficile en Ontario », raconte Nancy Revencharles dans le salon du centre d’hébergement La Traverse, à Montréal-Nord.

Amaigris, les traits tirés, elle et son mari relatent leurs aventures des sept dernières années pour fuir la misère et la violence de Port-au-Prince. Ils sont soulagés de se trouver enfin à Montréal, mais ils se demandent pourquoi ils ont dû faire un détour par l’Ontario.

Au moment de leur arrivée au pays, ils ignoraient que le gouvernement Legault avait insisté auprès d’Ottawa pour que les demandeurs d’asile du chemin Roxham soient transférés vers l’Ontario et les provinces de l’Atlantique. Ce qui fut fait. Puis est arrivée l’entente avec les États-Unis, le 25 mars, qui a mené à la fermeture de ce point de passage irrégulier entre les États-Unis et le Canada.

Nancy et Feniel Revencharles sont restés environ une semaine à Niagara Falls. Selon eux, la majorité des Haïtiens retenus comme eux dans un hôtel pendant les procédures d’immigration parlaient d’aller s’établir à Montréal. « Tout le monde voulait quitter Niagara Falls », dit Nancy Revencharles.

Il n’y avait aucun service en français pour les demandeurs d’asile dans leur hôtel ontarien, selon le couple. Les Haïtiens parvenaient tant bien que mal à communiquer avec les responsables fédéraux en utilisant Google Translate. C’était loin d’être idéal pour remplir la paperasse de demande d’asile, d’aide sociale, de permis de travail et pour trouver un logement.

Rentrer à Montréal

Le couple a vite conclu qu’il valait mieux renoncer à l’hôtel et aux repas gratuits à Niagara Falls pour rentrer à Montréal par ses propres moyens. Il leur restait assez d’économies pour payer un taxi vers la station de bus, puis deux billets à destination de la métropole québécoise.

Après un court séjour chez une famille haïtienne de Montréal, Nancy et Feniel Revencharles sont allés au centre d’hébergement La Traverse, à Montréal-Nord, où ils habitent depuis près d’un mois.

« Il y a beaucoup de demandeurs d’asile envoyés à Niagara Falls qui essaient de venir à Montréal. Ce n’était pas leur décision d’aller en Ontario », dit Kicha Nesline Estimé, fondatrice de La Traverse. Elle accueille une trentaine de personnes dans un ancien presbytère sans aucune aide gouvernementale.

Une autre famille, colombienne cette fois, explique aussi avoir subi ce transfert vers l’Ontario sans consentement éclairé. Walington Mosquera Hernandez attendait impatiemment et avec une « certaine inquiétude » sa fille Dennis Melissa Mosquera à Sherbrooke.

Cette dernière, comme cela a été rapporté dans Le Devoir, a traversé la frontière au chemin Roxham le samedi 25 mars, quelques heures après l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions. Elle a demandé l’asile sur-le-champ, en compagnie de son bébé de deux ans et de son mari. Ils y étaient encore admissibles grâce aux exceptions à l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui comprennent les personnes qui ont au moins un membre de la famille immédiate au Canada. Après les vérifications d’usage par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), elle a été transférée vers l’Ontario. « À aucun moment, selon ses souvenirs, on ne lui a offert de rester au Québec, où sa famille se trouve », assure son père, Walington. La famille a payé son retour au Québec.

Frantz André, du Comité d’action des personnes sans statut, indique lui aussi qu’un grand nombre de migrants le contactent dans l’espoir de quitter Niagara Falls pour s’installer à Montréal. Ces personnes doivent se déplacer par leurs propres moyens. M. André dit ignorer le nombre de demandeurs d’asile envoyés en Ontario qui sont venus à Montréal.

Le Devoir a rapporté en février dernier qu’environ 10 % des 5300 demandeurs d’asile déplacés vers Niagara Falls sont francophones. Un pasteur qui donne un coup de main pour la traduction en français avait témoigné de l’intérêt parmi ces gens de venir à Montréal, où se trouve la plus grande communauté d’origine haïtienne au pays.

Un périple épuisant

Une fois installés à Montréal, Feniel et Nancy Revencharles comptent étudier et trouver rapidement du travail — lui en tant que plombier, elle comme infirmière. « On est heureux ici, mais tristes pour nos proches restés en Haïti. L’insécurité, la violence et la crise économique sont terribles », chuchote Feniel d’un ton timide.

Le couple revient de loin. L’homme a quitté Port-au-Prince en 2016 pour aller au Brésil. La femme est allée au Chili l’année suivante, puis a rejoint son mari au Brésil, où ils ont travaillé cinq ans dans un abattoir. Un job infernal, mal payé, qui ne leur offrait aucun espoir d’une vie meilleure.

À l’automne 2022, ils ont pris la route avec leur sac à dos en direction de Montréal, à des milliers de kilomètres vers le nord. Le voyage, financé par leurs économies et par des membres de leur famille élargie, leur a coûté plus de 8000 $. Un périple dangereux et épuisant.

Mais ne comptez pas sur eux pour se plaindre. « Il y avait des gens plus mal pris que nous en chemin. On les a aidés, on leur a donné de la nourriture », dit Feniel Revencharles. « On a perdu quelques kilos », ajoute Nancy.

Ils ont parcouru en autocar la plus grande partie du chemin. Les circuits de nuit leur faisaient économiser le prix d’une chambre d’hôtel. Ils ont traversé des rivières en bateau. À pied, aussi. Ils ont marché parfois seuls, parfois en groupe de 20, 30, 40 migrants, qui se regroupaient pour se protéger. Pour se remonter le moral. Feniel a porté des enfants sur ses épaules.

En racontant leur arrivée au chemin Roxham, accueillis par des policiers et des agents frontaliers, Feniel et Nancy ont les yeux qui brillent. « On était en état d’arrestation, mais on était au Canada. En sécurité. On améliorait notre sort. »

Avec Sarah R. Champagne