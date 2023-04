La génération Z éprise des appareils photo rétro

Camille Labrecque a acheté son premier appareil photo numérique il y a quelques années, à l’âge de 15 ans. À ce moment-là, les iPhone et autres téléphones intelligents proliféraient déjà. Mais comme pour de nombreux jeunes de la génération Z, son intérêt pour la photographie s’est épanoui grâce aux appareils photo rétro.

« Mon téléphone n’avait pas autant de paramètres qu’un appareil photo, que je trouvais plus spécial », explique Camille Labrecque, âgée de 21 ans. « Tu peux jouer avec plein de paramètres, et ça rend la photographie plus concrète comme activité », explique celle qui a hérité de la passion de son père.

Malgré l’avènement de réseaux sociaux comme Instagram, où les photos qui circulent sont souvent de haute qualité et retouchées, plusieurs jeunes dans la vingtaine s’arrachent désormais de vieux modèles d’appareils photo, tant à pellicule que numériques ou polaroïd, dans une sorte de retour aux sources photographique. Et les appareils prisés des jeunes ne sont pas ceux de calibre professionnel et vendus à plusieurs milliers de dollars : ce sont majoritairement de petits modèles accessibles et peu chers, ceux-là mêmes qui étaient si populaires pendant les années 2000.

Il y a peu, Camille Labrecque s’est tournée vers les modèles à l’argentique (aussi connus sous le nom d’appareils à film ou à pellicule), dont les photos se figent sur une pellicule insérée dans le boîtier et qu’il faut développer par la suite.

Elle n’est pas la seule à avoir effectué ce virage. Le mot-clic #filmcamera (« appareil photo à film ») cumule plus de 760 millions de vues sur TikTok. Plusieurs vidéos qui comportent ce mot-clic et qui ont récolté des centaines de milliers de vues sont produites par de jeunes adultes, qui expliquent le fonctionnement de l’appareil et montrent les photos produites.

Dans la nouvelle technologie, il manque quelque chose. C'est trop propre, trop bien. On n'y trouve pas la texture et le procédé organique propres aux appareils à pellicule.

Le mot-clic #digitalcamera (« appareil numérique », en français) cumule quant à lui plus de 300 millions de vues. C’est justement pour un appareil numérique qu’a opté Charles Girard en vue de son voyage à Tokyo, cet été. Le cégépien de 19 ans aurait certes pu se contenter de son téléphone pour immortaliser les meilleurs moments de son périple, mais il estime que le résultat final n’aurait pas été le même. « Quand tu pars en voyage, un appareil numérique est encore mieux puisque tu as envie d’imprimer les photos et de les avoir en vrai, ce que je ne ferais pas avec des photos de téléphone », explique-t-il.

Au Royaume-Uni, le site de vente en ligne eBay a affirmé à la BBC que le nombre de recherches sur le site pour des « appareils photo numériques rétro » a augmenté de 13 % dans les trois derniers mois de 2022. Les recherches pour des « appareils photo remis à neuf » ont pour leur part augmenté de 52 % durant la même période.

Plus qu’une tendance

Si la popularité de ces objets rétro augmente en flèche chez les jeunes du monde anglo-saxon, le Québec n’est pas en reste. C’est du moins ce que constate Bobby Tanoutasi, propriétaire du magasin Photo Tek Canada. Situé sur l’avenue du Mont-Royal, non loin du boulevard Saint-Laurent, à Montréal, le discret commerce se dissimule dans la faune urbaine. Mais l’intérieur se révèle une véritable caverne d’Ali Baba pour toute personne amatrice de photographie.

« Tout ce qu’on vend est manuel », explique Bobby, qui tient boutique depuis 20 ans. Derrière son comptoir, il désigne avec fierté les différents appareils photo qui remplissent les étagères de son local. On y aperçoit des appareils anciens, qui doivent valoir une petite fortune, tout comme de plus petits modèles, accessibles au plus grand nombre. L’arrière-boutique constitue un joyeux bric-à-brac, où se mêlent divers appareils empilés les uns sur les autres.

« Les caméras rétro sont un retour à la base », croit-il. « Dans la nouvelle technologie, il manque quelque chose. C’est trop propre, trop bien. On n’y trouve pas la texture et le procédé organique propres aux appareils à pellicule. »

Depuis plusieurs années, il constate un intérêt grandissant pour ces objets parmi les jeunes du Plateau-Mont-Royal. « Avant la pandémie, les hipsters avaient commencé à s’intéresser aux appareils, et l’intérêt a augmenté pendant la pandémie », se souvient-il. « Après la pandémie, je croyais que ça s’arrêterait, mais non ! » Lors du passage du Devoir au magasin, un samedi après-midi, une jeune cliente était en effet de passage afin de se procurer un appareil à l’argentique, son tout premier.

« On voit passer beaucoup d’étudiants qui s’adonnent à la photographie comme hobby », raconte Zach Lata. Nouvellement employée du commerce, la jeune femme est elle aussi une passionnée. « Il y a un sentiment spécial qui vient avec le matériel rétro », évoque-t-elle. « C’est l’élément de surprise. Avec un iPhone, tu obtiens ce que tu vois, mais avec un appareil à film, tu ne sais pas tant que tu n’as pas développé les photos. » Pour elle, le retour à de tels objets n’est pas qu’une mode ou une tendance. « Tout le monde retourne aux appareils à film ! »

Bobby Tanoutasi constate quant à lui que son commerce est prisé par des adeptes de photographie qui sont de plus en plus jeunes. « J’ai des clients qui achètent leurs premiers appareils dès 11 ans », dit-il en souriant. « J’ai aussi un client de 14 ans qui a une collection de 20 appareils photo. Je veux l’encourager, donc parfois, je lui offre de petits appareils en cadeau. »

Comme quoi, malgré les objectifs de haute qualité des téléphones intelligents, certains jeunes font le choix de les délaisser pour se tourner vers des modèles qu’ont connus leurs parents et leurs grands-parents. Retour aux sources ? Quête d’authenticité ? Désir de s’impliquer davantage dans l’acte de photographier ? Peut-être un peu tout ça à la fois.