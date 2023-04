Conférence de presse concernant la transformation numérique

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, donne une conférence de presse concernant la transformation numérique. Celle-ci a lieu à Montréal, en matinée.