Quoi retenir de la fin de semaine?

Les meilleurs poissons d’avril

Les politiciens et les institutions du Québec nous ont bien fait rire à l’occasion de la journée des poissons d’avril, qui avait lieu samedi. Les canulars de Valérie Plante et de François Legault se sont particulièrement fait remarquer. La mairesse de Montréal a annoncé qu’elle sortirait un album de chansons aux titres très prometteurs, dont Bye bye mon cône orange, I lost my bagel ou encore Je voudrais voir Ahuntsic…

Le premier ministre du Québec a quant à lui annoncé qu’il se lançait sur la plateforme Twitch, connue des amateurs de jeu vidéo, après avoir lancé son balado plus tôt cette année. Il en a fait l’annonce à l’aide d’une photo de lui-même en train de jouer à un jeu vidéo, avec un enthousiasme digne des plus grands geeks de ce monde.