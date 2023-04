Un site de recyclage contaminé en héritage à Kanesatake

L’entreprise G&R Recyclage, qui a multiplié les manquements environnementaux en exploitant son centre de tri à Kanesatake, a discrètement été radiée du registre des entreprises cet automne, a constaté Le Devoir. Aucun plan pour décontaminer le site n’a été déposé, et les ministères impliqués se renvoient aujourd’hui la balle pour déterminer qui en sera responsable.

Un bref passage dans le rang Saint-Jean, à Oka, permet de constater à quel point le site de G&R Recyclage contraste avec les paysages bucoliques des Laurentides. Le centre de tri, qui a collectionné les infractions environnementales au fil des ans, a aujourd’hui des allures de dépotoir abandonné. Des amas de résidus et de déchets de toutes sortes, de plusieurs mètres de haut par endroits, parsèment ce lopin de terre d’une quinzaine d’hectares enclavé entre des terres agricoles.

L’entreprise des frères mohawks Robert et Gary Gabriel est bien connue des autorités. Le ministère de l’Environnement du Québec avait dû révoquer son permis d’exploitation en 2020 après avoir constaté des manquements au fil des ans : entreposage de matières à l’extérieur de l’aire autorisée, réception de matériaux non autorisés, comme des résidus fins, absence de système de traitement des eaux, écoulement de lixiviat et d’eau noirâtre dans l’environnement.

Or, voilà que la compagnie ne peut plus poursuivre ses activités au Québec. G&R Recyclage a discrètement été radiée, cet automne, du registre des entreprises du Québec (REQ) pour ne pas avoir produit, depuis 2019, ses déclarations de mise à jour annuelle, a constaté Le Devoir. Aucune démarche n’a par ailleurs été effectuée par l’entreprise pour se placer à l’abri de possibles créanciers.

Les frères Gabriel n’en sont pas à leur première radiation du genre. Entre 2016 et 2019, ils ont été à la tête de Métal R. g, une entreprise d’import-export ainsi que de gestion de matières résiduelles. Celle-ci a été radiée d’office en 2019 pour les mêmes raisons que G&R Recyclage.

Réhabilitation du site

Maintenant, qui devra nettoyer et décontaminer le site ? Aucun plan de réhabilitation du site n’a été soumis pour le site, a confirmé au Devoir le ministère de l’Environnement du Québec qui concède être à bout de ressource : « Il est important de rappeler que le [ministère] a utilisé tous les recours nécessaires prévus à la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’obtenir un retour à la conformité dans ce dossier. »

Le ministère tient à rappeler que le site de G&R Recyclage ne fait pas partie du « passif environnemental du Québec ». Même si Québec a fourni les autorisations nécessaires à ses opérations par le passé, le site situé sur le territoire de Kanesatake ne relève pas des autorités provinciales.

Quant à lui, Environnement et Changement climatique Canada répond au Devoir que le dossier n’est pas de son ressort. Il renvoie à Services aux Autochtones Canada, ministère responsable de l’accès des services auprès des communautés autochtones.

Dans un courriel, le porte-parole du ministère, Randy Legault-Rankin, nous écrit que « Services aux Autochtones Canada n’a pas de mandat d’application de la loi en environnement », expliquant que l’exploitation du site de G&R Recyclage a été autorisée par le Conseil mohawk de Kanesatake.

De ce fait, « l’usage qui est fait de ces terres relève des Mohawks de Kanesatake, et la responsabilité de la décontamination du lot revient à celui qui l’occupe, c’est-à-dire G&R Recyclage », note-t-il dans le courriel, précisant que, bien que l’entreprise soit radiée, elle n’est pas encore dissoute. Il a été impossible de contacter les propriétaires de l’entreprise.

Déterminer les responsabilités

Des discussions ont cours entre la communauté de Kanesatake et les ministères québécois et canadien responsables des dossiers environnementaux, affirme M. Legault-Rankin. Les discussions visent à déterminer la responsabilité de chacun, dont G&R Recyclage. Il est aussi question d’établir des conditions pour qu’Ottawa s’engage financièrement dans la décontamination du site. La firme de consultants en environnement Golder a déjà « caractérisé le site », dit-on sans toutefois transmettre les résultats.

Le Devoir n’a pu s’entretenir avec des représentants du Conseil de bande de Kanesatake. Pour sa part, le maire d’Oka, Pascal Quevillon, s’impatiente et dénonce l’inaction du fédéral dans le dossier : « Ça fait des années qu’on dénonce cette situation-là et qu’on veut que le gouvernement agisse. C’est un désastre environnemental, c’est clair, aussi bien pour la communauté autochtone que pour les communautés d’Oka, de Saint-Placide et de Mirabel. C’est déplorable que le gouvernement [fédéral] endure ça. »

En 2021, l’organisme Amnistie internationale avait fait parvenir une lettre aux premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, cosignée par de nombreuses organisations, dont Action cancer du sein du Québec, la Fondation David Suzuki, Eau Secours, Équiterre et le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets : « Nous vous exhortons à mobiliser les vastes ressources des gouvernements fédéral et provinciaux pour sécuriser et décontaminer sans tarder le site d’enfouissement de Kanesatake et d’autres sites similaires. »