Traque technologique: les refuges pour femmes victimes de violence contre-attaquent

Face à tous les outils technologiques qui permettent aux conjoints de localiser, voire de traquer leurs ex-partenaires, les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale contre-attaquent. Elles ont développé des tactiques pour retirer les balises de traçage implantées dans les voitures et les logiciels espions, mais la multiplication des objets connectés à Internet offre tout autant d’occasions de localiser celles qui se sont enfuies. Les maisons sont donc passées à la vitesse supérieure pour protéger les femmes contre cette « violence technologique » en travaillant à la source, soit auprès des fournisseurs de services comme Hydro-Québec et des fabricants de jouets et d’objets connectés.

Les balises de traçage installées dans les véhicules d’ex-conjoints, à leur insu, suscitent bien des craintes pour leur sécurité. Devant cette menace, les refuges ont répliqué de diverses manières : un a acheté un détecteur de balises de géolocalisation, un autre a conclu une entente avec un garagiste, bien au fait de tous les recoins des véhicules où ces petits appareils de traçage, dont certains ne sont pas plus gros qu’une pièce de 25 cents, peuvent être camouflés.

Toutefois, les maisons qui hébergent les femmes victimes de violence savaient qu’il fallait plus. Gaëlle Fedida, la coordonnatrice aux dossiers politiques de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (l’Alliance), se souvient d’avoir assisté à un Colloque sur la Cybersécurité en 2016 : « C’est là que j’ai compris l’ampleur du problème. »

L’Alliance s’est donc associée à des partenaires de choix, comme Crypto Québec, le Lab2038 et, surtout, le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF), qui l’a aidée à protéger les femmes contre la « violence technologique. »

Le CDEACF a mis au point des dossiers « pratico-pratiques » pour que les intervenantes puissent bien expliquer aux femmes comment « tout débrancher » avant de quitter le domicile conjugal, pour éviter qu’elles soient localisées par un conjoint violent. Les fiches, confectionnées selon le type d’appareils et la marque, indiquent comment désactiver la fonction de géolocalisation. Cette information a été diffusée dans toutes les maisons et tous les refuges, qui peuvent aussi bénéficier des ateliers de formation du CDEACF.

« Ça a été très utile, mais il faut mettre tout cela à jour, car la technologie évolue à une vitesse folle », explique Mme Fedida en signalant qu’il n’y a pas eu de financement pour le faire.

En outre, désactiver la géolocalisation du cellulaire ne suffit pas, souligne Lise Chovino du CDEACF. Cela ne neutralise que le GPS, pas tout le téléphone. Ce dernier continue donc à donner de l’information, comme les applications et les réseaux sociaux. « Lorsque les services de localisation sont désactivés, nous pouvons toujours déterminer votre localisation grâce aux visites, aux événements et aux informations concernant votre connexion Internet », indique Facebook sur sa propre page de paramètres.

Par les enfants

« Il y a des enjeux au-delà du débranchement des appareils », souligne Mme Fedida. Mais les efforts des refuges pour contrer la violence technologique montrent que leur travail est loin d’être limité à offrir un toit aux femmes.

Les failles de sécurité arrivent parfois par les enfants, rapporte Mme Chovino, responsable de l’accompagnement et de la formation TIC (technologies de l’information et de la communication) au CDEACF.

Le mignon petit dinosaure qui ne quitte pas les bras de fiston ? Il enregistre toute la semaine et régurgite l’information à l’autre parent le week-end venu. Même chose pour l’ourson qui contient une caméra : il peut révéler des indices visuels sur le lieu où se cache une femme. Quant aux poupées connectées à Internet, comme Hello Barbie et Mon amie Cayla, ce sont « des jouets hyperpernicieux qui peuvent enregistrer des conversations », résume Mme Chovino. Certains pays, comme l’Allemagne, les ont carrément interdites.

Cela va tellement loin, dit en soupirant Mme Chovino. « On roule vraiment contre une grosse machine. »

D’ex-conjoints malveillants feront une surveillance des comptes connectés et partagés — on peut penser ici à Google, qui offre des « comptes familiaux » et aux cartes de points d’épicerie — qui peuvent sauvegarder un historique de géolocalisation. « C’est très subtil, et cela permet de savoir où l’ex-conjoint s’est connecté et quand », explique Mme Chovino.

Bref, il est rapidement devenu clair pour elles qu’il fallait agir à la source.

Les fournisseurs de services publics ont été ciblés, car ils possèdent noms et adresses. Fait peu connu, l’Alliance a négocié une entente avec Hydro-Québec. Il y a désormais une ligne téléphonique spéciale et une seule personne au sein de la Société d’État qui s’occupe des branchements pour les nouvelles maisons d’hébergement et aussi pour les femmes qui ont besoin d’un compte d’électricité en sortant d’un refuge. Les informations sont conservées dans un fichier à part.

« C’est ce genre de choses là qu’on essaie de construire », dit Mme Fedida.

Besoin de soutien

Elles ne peuvent toutefois pas s’arrêter là. Une femme a déjà été localisée après s’être fait livrer du poulet BBQ dans sa chambre en refuge, donne Mme Fedida en exemple.

Ainsi, des entreprises privées comme celles qui offrent un service de livraison ont été contactées, et d’autres le seront, pour les sensibiliser à la violence conjugale et suggérer un mode d’emploi. Mme Chovino explique que son organisme est aussi en train de prendre contact avec les fabricants d’objets connectés pour les inciter à adopter des pratiques de confidentialité adaptées aux dangers auxquels ces femmes font face.

Si les entreprises ne veulent pas apporter leur contribution, il faudra que les élus s’en mêlent et les y obligent, explique Mme Fedida. On ne peut pas mettre tout le fardeau de protection sur les épaules des femmes, renchérit Mme Chovino.

Dans la nouvelle Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, une mesure cible la cybersécurité. Mais seuls 300 000 $ sur quatre ans ont été octroyés par Québec pour la mettre en oeuvre, indique Mme Fedida.

« La violence conjugale est l’enjeu principal en cybersécurité, avec tout ce développement d’outils technologiques qui servent à continuer le contrôle coercitif sur les femmes. Pourtant, le ministère de la Cybersécurité n’est pas du tout impliqué dans la Stratégie. Ça ne marche pas. Ils ont oublié quelque chose au passage. »